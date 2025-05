EMPREGO

Empresa produtora de aço abre 230 vagas para programa de estágio

Na Bahia, as vagas são para os municípios de Salvador, Barreiras e Simões Filhos.

De acordo com a diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, Flávia Nardon, todas as pessoas que atendam aos pré-requisitos serão bem-vindas e não há um limite de idade para se inscrever. “Estamos abrindo as portas para os talentos que tenham curiosidade, vontade de aprender e que queiram crescer com a gente. Com o G.Start, queremos proporcionar uma jornada de desenvolvimento conectada ao dia a dia da nossa operação, com uma troca contínua com tutores e líderes. Somos uma empresa brasileira, com 124 anos de trajetória, e seguimos renovando com quem chega para construir o futuro conosco”, afirma. >