Quando será o próximo feriadão nacional? Veja as datas que ainda restam em 2026

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Esther Morais
Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:40
Quem aproveitou o feriadão de Corpus Christi já pode começar a planejar as próximas folgas do ano. Isso porque o próximo feriado nacional com possibilidade de descanso prolongado só acontecerá daqui a três meses.
Após o Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, o próximo feriado nacional será o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro. Neste ano, a data cairá em uma segunda-feira, permitindo a emenda com o fim de semana para quem não trabalha aos sábados e domingos.
Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026
Ao todo, ainda restam seis feriados nacionais em 2026. Destes, cinco caem próximos ao fim de semana e podem render períodos prolongados de descanso.
Depois de setembro, os brasileiros ainda terão pela frente o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, também em uma segunda-feira, e o Dia de Finados, em 2 de novembro, igualmente em uma segunda-feira.
Já a Proclamação da República, comemorada em 15 de novembro, será a única data nacional restante que cairá em um domingo. O calendário ainda inclui o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, que será celebrado em uma sexta-feira, e o Natal, em 25 de dezembro, também em uma sexta-feira.
Além dos feriados nacionais, alguns trabalhadores poderão ter folga em pontos facultativos previstos para o segundo semestre, como o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, e as vésperas de Natal e Ano Novo, quando o expediente costuma ser reduzido após as 13h em órgãos públicos.
7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira)
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
2 de novembro – Finados (segunda-feira)
15 de novembro – Proclamação da República (domingo)
20 de novembro – Dia da Consciência Negra (sexta-feira)
25 de dezembro – Natal (sexta-feira)