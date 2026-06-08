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Quando será o próximo feriadão nacional? Veja as datas que ainda restam em 2026

Cinco das seis datas restantes podem ser emendadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:40

Calendário 2026
Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Quem aproveitou o feriadão de Corpus Christi já pode começar a planejar as próximas folgas do ano. Isso porque o próximo feriado nacional com possibilidade de descanso prolongado só acontecerá daqui a três meses.

Após o Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, o próximo feriado nacional será o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro. Neste ano, a data cairá em uma segunda-feira, permitindo a emenda com o fim de semana para quem não trabalha aos sábados e domingos.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Ao todo, ainda restam seis feriados nacionais em 2026. Destes, cinco caem próximos ao fim de semana e podem render períodos prolongados de descanso.

Depois de setembro, os brasileiros ainda terão pela frente o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, também em uma segunda-feira, e o Dia de Finados, em 2 de novembro, igualmente em uma segunda-feira.

Já a Proclamação da República, comemorada em 15 de novembro, será a única data nacional restante que cairá em um domingo. O calendário ainda inclui o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, que será celebrado em uma sexta-feira, e o Natal, em 25 de dezembro, também em uma sexta-feira.

Além dos feriados nacionais, alguns trabalhadores poderão ter folga em pontos facultativos previstos para o segundo semestre, como o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, e as vésperas de Natal e Ano Novo, quando o expediente costuma ser reduzido após as 13h em órgãos públicos.

Confira os próximos feriados nacionais de 2026

7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro – Finados (segunda-feira)

15 de novembro – Proclamação da República (domingo)

20 de novembro – Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro – Natal (sexta-feira)

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Feriado

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