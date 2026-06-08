DESCANSO

Quando será o próximo feriadão nacional? Veja as datas que ainda restam em 2026

Cinco das seis datas restantes podem ser emendadas

Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:40

Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Quem aproveitou o feriadão de Corpus Christi já pode começar a planejar as próximas folgas do ano. Isso porque o próximo feriado nacional com possibilidade de descanso prolongado só acontecerá daqui a três meses.

Após o Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, o próximo feriado nacional será o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro. Neste ano, a data cairá em uma segunda-feira, permitindo a emenda com o fim de semana para quem não trabalha aos sábados e domingos.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026 1 de 19

Ao todo, ainda restam seis feriados nacionais em 2026. Destes, cinco caem próximos ao fim de semana e podem render períodos prolongados de descanso.

Depois de setembro, os brasileiros ainda terão pela frente o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, também em uma segunda-feira, e o Dia de Finados, em 2 de novembro, igualmente em uma segunda-feira.

Já a Proclamação da República, comemorada em 15 de novembro, será a única data nacional restante que cairá em um domingo. O calendário ainda inclui o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, que será celebrado em uma sexta-feira, e o Natal, em 25 de dezembro, também em uma sexta-feira.

Além dos feriados nacionais, alguns trabalhadores poderão ter folga em pontos facultativos previstos para o segundo semestre, como o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, e as vésperas de Natal e Ano Novo, quando o expediente costuma ser reduzido após as 13h em órgãos públicos.

Confira os próximos feriados nacionais de 2026

7 de setembro – Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro – Finados (segunda-feira)

15 de novembro – Proclamação da República (domingo)

20 de novembro – Dia da Consciência Negra (sexta-feira)