TRANSPORTE

Queda de ponte que liga o Maranhão ao Tocantins deixa 1 morto e 2 feridos

Três caminhões que transitavam no local caíram no Rio Tocantins junto com a estrutura da estrada

Construída na década de 60 sobre o Rio Tocantins, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira liga as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins. Com o desabamento, o trecho está totalmente interditado. Conforme nota divulgada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a causa do ainda vai ser investigada, no entanto, o órgão afirmou que a ponte caiu porque o vão central, com 533 metros de extensão, cedeu.