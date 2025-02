BRASIL

Quem foi a bispa Keila Ferreira, da Assembleia de Deus, que morreu aos 52 anos

Autoridades manifestaram luto pela morte da religiosa

A comunidade evangélica do Brasil está de luto pela morte da bispa Keila Ferreira, neste sábado, 1, aos 52 anos. Keila era mulher do bispo Samuel Ferreira, líder da Assembleia de Deus do Brás, zona leste de São Paulo. Ambos dividiam a liderança da igreja. A causa da morte não foi divulgada.>