Político é chamado de mentiroso após distribuição de peixes terminar em confusão e protestos

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Nauan Sacramento
Publicado em 4 de abril de 2026 às 08:32
Uma entrega de pescados no bairro Cidade Operária, em São Luís, no Maranhão, gerou revolta entre moradores nesta quinta-feira (2). De acordo com relatos nas redes sociais, a população protestou contra o influenciador e suplente de vereador Matheus do Beiju (PL), alegando que o tamanho dos peixes entregues não correspondia ao prometido em anúncios prévios.
Aos gritos de "mentiroso", populares interromperam a ação temporariamente. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o tumulto e a indignação de quem aguardava na fila.
Em resposta, Matheus do Beiju afirmou em vídeo postado nas suas redes sociais que o produto entregue era adequado e que havia quantidade suficiente para todos. "O que faltou foi o respeito e a educação de algumas pessoas", declarou o político, minimizando as críticas sobre a qualidade do alimento.
Apesar do clima de tensão, a organização conseguiu retomar o controle das filas e concluir a distribuição.