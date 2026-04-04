DEU BRIGA

Político é chamado de mentiroso após distribuição de peixes terminar em confusão e protestos

Suplente de vereador rebate críticas e atribui confusão à "falta de educação" da população

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 08:32

População se revoltou com tamanho do pescado Crédito: Redes Sociais

Uma entrega de pescados no bairro Cidade Operária, em São Luís, no Maranhão, gerou revolta entre moradores nesta quinta-feira (2). De acordo com relatos nas redes sociais, a população protestou contra o influenciador e suplente de vereador Matheus do Beiju (PL), alegando que o tamanho dos peixes entregues não correspondia ao prometido em anúncios prévios.

Aos gritos de "mentiroso", populares interromperam a ação temporariamente. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o tumulto e a indignação de quem aguardava na fila.

Em resposta, Matheus do Beiju afirmou em vídeo postado nas suas redes sociais que o produto entregue era adequado e que havia quantidade suficiente para todos. "O que faltou foi o respeito e a educação de algumas pessoas", declarou o político, minimizando as críticas sobre a qualidade do alimento.

#notícias #informação #saoluis ♬ som original - Marrapá @jornalistaleandromiranda O suplente-influencer Matheus do Beiju se justificou nas redes sociais após uma ação de distribuição de peixes terminar em confusão na Cidade Operária, periferia de São Luís, nesta quinta-feira (2). O episódio foi marcado por reclamações de moradores, que acusaram o organizador de não cumprir a promessa de entregar peixes maiores, como tambaqui. Vídeos mostram gritos de “mentiroso” direcionados ao suplente de vereador e a distribuição chegou a ser interrompida. Matheus afirmou que havia quantidade suficiente de peixe, que o produto distribuído era o prometido e atribuiu a interrupção à falta de organização do público. “A gente pegou cada tambaqui com muito carinho. A gente olhou se o peso era adequado para poder entregar para as pessoas. Vocês olharam os vídeos. Só tambaqui grande. (...) o que faltou foi o respeito, faltou foi a educação de algumas pessoas”, declarou. #maranhao