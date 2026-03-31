CRIME

Chefe da Câmara de cidade baiana é preso por executar casal a tiros durante briga

George Álvaro dos Santos, 39 anos, se entregou à polícia na segunda-feira (30)

Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:23

George é suspeito de matar Luiz e Vanuza em briga Crédito: Reprodução

Um chefe da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, foi preso por duplo homicídio na segunda-feira (30). Identificado como George Álvaro dos Santos, 39 anos, ele é suspeito de matar o casal Luiz Gabriel Sales Santos, de 28 anos, e Vanuza Ramos da Silva dos Santos, de 25, durante uma briga, Ele foi exonerado do cargo que ocupava dois dias após o crime.

De acordo com informações policiais, no dia 22 de março, durante uma discussão entre George, a sua companheira e o casal morto, o suspeito teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra as vítimas, que morreram ainda no local, no bairro Irmã Dulce. Luiz Gabriel e Vanuza deixaram dois filhos pequenos.

George é suspeito de matar Luiz e Vanuza em briga 1 de 4

A repercussão do caso mobilizou a comunidade. No dia seguinte ao crime, a Creche 11 de Dezembro, onde as crianças estudam, suspendeu as atividades em sinal de luto. Já na tarde de 23 de março, moradores incendiaram a casa que seria de George, além de destruírem um veículo. O suspeito fugiu após a revolta da população.

Segundo a Polícia Civil, o investigado compareceu voluntariamente à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador, acompanhado de um advogado, onde teve o mandado de prisão cumprido. Em seguida, ele foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).