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Companheira de homem preso por matar jovem encontrou corpo em freezer da geladeira de casa

Manuela Vieira Matos Silva, 23 anos, ficou desaparecida por quatro dias

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:32

Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer Crédito: Reprodução

O corpo de Manuela Vieira Matos Silva, 23 anos, que ficou desaparecida por quatro dias em Vitória da Conquista e apareceu dentro de um freezer de uma residência no bairro Alto Maron, foi localizado pela companheira do suspeito de ter matado a jovem.

De acordo com informações policiais, a companheira de Lucas Santos Lima, de 29 anos, o principal suspeito do crime, estranhar o desaparecimento dele e ir até a casa dos dois para procurá-lo. No local, ela notou a presença de objetos ‘femininos’ desconhecidos.

Por isso, decidiu vasculhar a casa e se deparou com o corpo de Manuela no congelador. Ao se dar conta da situação, a mulher acionou a polícia, que já tinha sido procurada pela família da vítima para registrar o desaparecimento dela 4 dias antes.

Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer

Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
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Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, realizou a remoção do corpo e adotou as medidas periciais cabíveis. O corpo ainda não foi periciado pelo estado em que foi encontrado, mas o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista.

Na sequência de ações policiais, Lucas foi capturado nas proximidades da rodoviária de Ilhéus, de acordo com informações da Polícia Civil. "O autor desse bárbaro crime foi localizado nas imediações da rodoviária da cidade de Ilhéus, onde certamente já planejava empreender fuga do município", informou o delegado Roberto Júnior, diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste).

Inicialmente, ele foi levado para unidade policial na cidade de Ilhéus, mas já foi transferido para Vitória da Conquista. O suspeito confessou o crime.

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Tags:

Manuela Vieira Matos Silva Lucas Santos Lima Encontrada em Freezer Jovem Morta

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