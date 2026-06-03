PROJETO PILOTO

Rede farmacêutica com 25 mil funcionários se antecipa e acaba com a escala 6x1

Mudança da lei ainda está em discussão no Congresso

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:32

Farmácias São João Crédito: Divulgação

A Farmácias São João, considerada a maior rede farmacêutica do Rio Grande do Sul, começou a implementar em parte de suas unidades um modelo de trabalho com escala 5x2, que garante dois dias de folga por semana aos colaboradores. A experiência está em andamento desde o início de maio e ocorre em meio às discussões nacionais sobre o possível fim da escala 6x1.

A rede, que possui mais de mil lojas distribuídas pela Região Sul e emprega aproximadamente 25 mil pessoas, afirma que a iniciativa tem como objetivo avaliar os efeitos da mudança na rotina operacional e preparar a empresa para eventuais alterações na legislação trabalhista.

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Segundo o presidente da companhia, Pedro Henrique Brair, a decisão foi tomada antes mesmo de uma definição sobre as propostas que tramitam no Congresso Nacional. A intenção é compreender como a nova dinâmica impacta tanto os trabalhadores quanto a gestão das unidades.

“Para não sermos surpreendidos, em algumas lojas nós já estamos com a 5×2. Até para sentir como nos adaptamos e como os colaboradores se adaptam”, afirmou em entrevista ao Portal G1.

Projeto piloto

Neste momento, a nova jornada está restrita a algumas unidades e integra um projeto piloto. O diretor jurídico da empresa, Sérgio Ferraz, destacou que a iniciativa ainda está em fase inicial de avaliação. “Se trata de um projeto piloto, no início das atividades”, explicou.

Fundada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a Farmácias São João cresceu até se tornar uma das maiores redes do setor no país. Pelo porte da operação, qualquer alteração na jornada de trabalho exige planejamento e acompanhamento dos resultados.

Brair afirmou que a empresa está monitorando os efeitos da experiência em conjunto com as equipes de recursos humanos e os próprios funcionários.

“A gente está exercitando e vendo, juntamente com os colaboradores, com o RH, como está ocorrendo. Se os colaboradores estão se sentindo melhor, e nós também”, disse.