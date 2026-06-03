Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rede farmacêutica com 25 mil funcionários se antecipa e acaba com a escala 6x1

Mudança da lei ainda está em discussão no Congresso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:32

Farmácias São João
Farmácias São João Crédito: Divulgação

A Farmácias São João, considerada a maior rede farmacêutica do Rio Grande do Sul, começou a implementar em parte de suas unidades um modelo de trabalho com escala 5x2, que garante dois dias de folga por semana aos colaboradores. A experiência está em andamento desde o início de maio e ocorre em meio às discussões nacionais sobre o possível fim da escala 6x1.

A rede, que possui mais de mil lojas distribuídas pela Região Sul e emprega aproximadamente 25 mil pessoas, afirma que a iniciativa tem como objetivo avaliar os efeitos da mudança na rotina operacional e preparar a empresa para eventuais alterações na legislação trabalhista.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

Segundo o presidente da companhia, Pedro Henrique Brair, a decisão foi tomada antes mesmo de uma definição sobre as propostas que tramitam no Congresso Nacional. A intenção é compreender como a nova dinâmica impacta tanto os trabalhadores quanto a gestão das unidades.

“Para não sermos surpreendidos, em algumas lojas nós já estamos com a 5×2. Até para sentir como nos adaptamos e como os colaboradores se adaptam”, afirmou em entrevista ao Portal G1.

Projeto piloto

Neste momento, a nova jornada está restrita a algumas unidades e integra um projeto piloto. O diretor jurídico da empresa, Sérgio Ferraz, destacou que a iniciativa ainda está em fase inicial de avaliação. “Se trata de um projeto piloto, no início das atividades”, explicou.

Fundada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a Farmácias São João cresceu até se tornar uma das maiores redes do setor no país. Pelo porte da operação, qualquer alteração na jornada de trabalho exige planejamento e acompanhamento dos resultados.

Brair afirmou que a empresa está monitorando os efeitos da experiência em conjunto com as equipes de recursos humanos e os próprios funcionários.

“A gente está exercitando e vendo, juntamente com os colaboradores, com o RH, como está ocorrendo. Se os colaboradores estão se sentindo melhor, e nós também”, disse.

A adoção do modelo acontece em um momento de intensificação do debate sobre a carga horária de trabalho no Brasil. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, com implantação gradual em até 14 meses. O texto ainda precisa ser analisado pelo Senado.

Tags:

Farmácia Escala 6x1

Mais recentes

Imagem - Mais de 200 aves silvestres são resgatadas em gaiolas e sacos dentro de porta-malas de carro

Mais de 200 aves silvestres são resgatadas em gaiolas e sacos dentro de porta-malas de carro
Imagem - Caixa altera sorteios da Mega-Sena durante Corpus Christi; veja novas datas

Caixa altera sorteios da Mega-Sena durante Corpus Christi; veja novas datas
Imagem - Antiga fábrica de cerveja vira megacomplexo de tecnologia e inovação de R$ 290 milhões

Antiga fábrica de cerveja vira megacomplexo de tecnologia e inovação de R$ 290 milhões