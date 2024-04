VIAJANTES

Rejeição do visto americano de turismo para brasileiros é a menor em nove anos, aponta pesquisa

“Desde a pandemia, a procura pelo visto americano de Turismo, conhecido como B1/B2, disparou entre os brasileiros, fazendo inclusive com que o tempo de espera para a obtenção do documento atingisse filas recordes no ano passado. Por outro lado, justamente em razão desse fenômeno, nunca se falou tanto sobre como tirar o visto – e isso acabou ajudando as pessoas a melhor entenderem o processo de emissão e, portanto, a terem maiores chances de aprovação”, avalia o CEO da Viva América, Rodrigo Costa.