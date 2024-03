Farol Econômico

São João é atração em principal feira de turismo da América Latina

Mais de 27 mil profissionais do turismo participam da próxima edição da WTM, em São Paulo

Publicado em 14 de março de 2024 às 05:00

Festas juninas serão apresentadas a profissionais de todo o mundo Crédito: Paulo Fróes/ARQUIVO CORREIO

Arrasta pé

As baianas de acarajé já são uma tradição da WTM Latin America, feira de turismo que reúne mais de 27 mil profissionais da área, oriundos de todo o mundo em São Paulo. Agora, a próxima edição, que acontece de 15 a 17 de abril, no Expo Center, em São Paulo, vai mostrar ao mundo uma outra tradição nordestina: uma típica festa de São João. A head da feira, Bianca Pizzolito, diz que ainda não pode revelar de qual dos nove estados da região partiu a iniciativa de mostrar os festejos juninos para o mundo – o que não chega a ser um problema, uma vez que a tradição é de toda a região. "Um destino nordestino trouxe esta ideia de oferecer uma experiência de São João para os compradores internacionais e assim trazer um pouco da brasilidade e desta coisa tão característica do Brasil", diz.

Presença forte

Por falar na presença nordestina, esta edição da feira ainda está em comercialização, porém já registra um aumento de 50% no número de expositores da região. "Todos os estados que já confirmaram a presença estão ampliando seus espaços, ou trazendo mais cidades", diz Bianca Pizzolito. "O Nordeste tem uma linha bem consistente em sua estratégia de promoção. São destinos que estão sempre consistentemente trabalhando na divulgação", avalia.

Reflexo

As feiras setoriais costumam ser ótimos reflexos de mercado. Sendo assim, a WTM indica que o turismo brasileiro vem se recuperando do período pandêmico de dentro para fora. Primeiro, houve uma retomada do turismo interno. Depois, este movimento se ampliou para a América Latina e, mais recentemente, percebe-se uma retomada nas movimentações para o Caribe, diz Bianca. "Passamos pelo momento mais crítico", acredita.

Tecon ganha nova escala da Maersk Crédito: Divulgação

Mais escalas

A Maersk, um dos maiores armadores do mundo, anunciou a retomada do serviço UCLA através do Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador) a partir deste mês. Com isso, o Tecon Salvador terá a oferta de navios semanais ampliadas para atender ao mercado de exportação e importação com escalas na América Central e nos EUA. Com o retorno do serviço da Maersk, o terminal baiano passa a ter quatro serviços que escalam os principais portos destas regiões. De acordo com Demir Lourenço, diretor-executivo do Tecon Salvador, uma série de vantagens competitivas contribuíram para a retomada. “Em termos de eficiência operacional, atingimos recentemente 118 movimentos por hora (operação em um único navio)”, destaca.

Usina fará empresa deixar de emitir 460 toneladas de CO2 Crédito: Divulgação

Energia limpa

A fábrica da PepsiCo em Feira de Santana iniciou neste mês de março a operação de sua usina termossolar. O empreendimento na planta fabril faz parte da estratégia ESG da companhia, conhecida globalmente como PepsiCo Positive (pep+), uma transformação de ponta a ponta do negócio com um olhar especial para as pessoas e o planeta. A iniciativa vai contribuir com as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) e atingimento de Net-zero até 2040 e representa uma economia de mais de 230.000 metros cúbicos (m3) de gás natural por ano. Com isso, a empresa deixará de emitir 460 toneladas de CO2 por ano, equivalente ao plantio de cerca de 80 mil árvores. “Com esta usina em Feira de Santana, evoluímos na jornada de descarbonização de nossa operação”, afirmou Alexandre Carreteiro, presidente da PespiCo Brasil Alimentos. Segundo ele, nesse projeto, após a captação da energia solar pelas placas, ocorre a conversão em energia térmica, que será usada diretamente para aquecer o líquido do preparado dos produtos fabricados em Feira. A instalação foi feita em janeiro de 2023, com início da operação em março de 2024. A usina vai gerar cerca de 1.228.000 KWh/ano, em média, em uma área de 2000 mil m2 de placas sobre o telhado da fábrica.

