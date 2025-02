LOTERIA

Resultado da Timemania 2209; confira os números sorteados

Concurso teve prêmio de R$ 3,5 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 20:19

Timemania Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 2209 do jogo lotérico Timemania sorteou R$ 3,5 milhões na noite desta quinta-feira (20), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. >

Os números sorteados foram: 04-08-18-21-61-62-67>

O time do coração sorteado foi: Portuguesa/RJ>

Como faço para jogar?>

O jogador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis e um 'Time do Coração'. São sorteados sete números e um clube de futebol por concurso. Se o apostador tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.>

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. O valor da aposta é de R$ 3,50.>

Como faço para sacar os prêmios da loteria?>

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.>

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.>

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.>