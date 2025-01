SANTA CATARINA

Romeno invade casa da ex, mata caseiro e coloca fogo no imóvel em Balneário Camboriú

Ele está sendo procurado pela polícia

Na véspera, a Justiça já havia determinado a prisão do romeno, que respondia por tentar matar a namorada no início do ano. Dessa vez, quando ele invadiu a casa a brasileira não estava no local. O caseiro estava com a mulher dele, que também foi baleada e está hospitalizada em estado considerado grave.