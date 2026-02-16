INVESTIGAÇÃO

Russo é preso por importunação sexual após filmar crianças e tentar fugir

Policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de que o suspeito estaria filmando uma menor de idade com o celular



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:51

Um homem russo de 38 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na noite de sábado (14), na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de que o suspeito estaria filmando uma menor de idade com o celular.

No local, os agentes confirmaram que o homem havia gravado imagens da vítima. O aparelho foi apreendido e ele recebeu voz de prisão, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo informou que a ocorrência aconteceu por volta das 19h04. Funcionários de um estabelecimento comercial perceberam que o homem filmava crianças com o celular e acionaram a polícia. Ao notar a movimentação, o suspeito fugiu e deixou o aparelho no local.

O proprietário do bar chamou uma viatura, que foi até o endereço indicado. Testemunhas relataram que o homem teria entrado em um hotel nas proximidades. Com base nas informações, policiais se deslocaram até o estabelecimento e efetuaram a prisão do estrangeiro.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) como importunação sexual e localização e apreensão de objeto. Além do celular, foram apreendidos uma câmera fotográfica e um computador.