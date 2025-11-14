ATENÇÃO

Saiba quais estados brasileiros correm maior risco de ciclones

Veja quais estados brasileiros correm maior risco de ciclones em novembro e entenda por que algumas regiões estão em alerta

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:32

Ciclone provocou chuva forte nos estados do Sul Crédito: Inmet/divulgação

Em meio a um mês marcado por eventos climáticos intensos, o Brasil deve enfrentar mais ciclones extratropicais em novembro de 2025. Esses fenômenos, provocados por frentes frias e variações atmosféricas, devem atingir principalmente os estados do Sul e do Sudeste, trazendo chuvas fortes, ventos intensos e quedas acentuadas de temperatura.