Saiba quais estados brasileiros correm maior risco de ciclones

Veja quais estados brasileiros correm maior risco de ciclones em novembro e entenda por que algumas regiões estão em alerta

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:32

Ciclone provoca chuva forte nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo nos próximos dias
Ciclone provocou chuva forte nos estados do Sul Crédito: Inmet/divulgação

Em meio a um mês marcado por eventos climáticos intensos, o Brasil deve enfrentar mais ciclones extratropicais em novembro de 2025. Esses fenômenos, provocados por frentes frias e variações atmosféricas, devem atingir principalmente os estados do Sul e do Sudeste, trazendo chuvas fortes, ventos intensos e quedas acentuadas de temperatura.

Os estados com mais risco de serem atingidos por esses ciclones são os das regiões Sul e Sudeste, que estão em alerta. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os estados com maior risco, mas as autoridades também estão atentas em estados como São Paulo, Espírito Santo e até mesmo Minas Gerais, que já está mais no centro do país.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

