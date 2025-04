FERIADÃO

Saiba quais são os 20 destinos mais buscados para os feriados de abril

Decolar analisou as buscas recentes por viagens para os feriados de abril

Feriado é sempre bem-vindo. Quando dá para emendar com um fim de semana, melhor ainda. E o que dizer quando o calendário decide ser generoso e coincide de dois feriados emendarem com o fim de semana, gerando quatro dias de descanso para quem não trabalha nessas ocasiões? Sim, alguns felizardos vão se dar o luxo de trabalhar até 17 de abril, que é uma quinta, folgar na Sexta-feira Santa (21) e, ao invés de voltar à labuta na segunda-feira (21), terá mais um dia de descanso, o feriado de Tiradentes. Quem gosta de colocar o pé na estrada, terá motivos de sobra para aproveitar, já que não é sempre que a sorte permite esse tipo de combinação. Empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina, a Decolar analisou as buscas recentes por viagens para os feriados de abril e listou os 20 destinos mais buscados para o período. Salvador aparece no 5º lugar do ranking entre os destinos nacionais. >