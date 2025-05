DATAS COMEMORATIVAS

Calendário de maio: quando cai o quinto dia útil e próximos feriados?

Quinto dia útil será na próxima quarta-feira (7)

O mês de maio conta com 31 dias e um feriado e outras 13 datas comemorativas. O primeiro dos feriados foi celebrado na quinta-feira (1º), em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho. Por conta disso, o quinto dia útil do mês será apenas na próxima quarta-feira (7). >

Além do dia 1º, o mês terá outra data comemorativa importante: o Dia das Mães. Celebrado anualmente no segundo domingo do mês de maio, a comemoração, datada de 1952, acontece no dia 11 deste mês. >