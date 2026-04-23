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Saiba quando a dor de cabeça pode ser sinal de alerta para o rompimento de um aneurisma

Condição silenciosa exige atenção aos fatores de risco e ação rápida em caso de sintomas, afirma neurologista

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:04

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças
Saiba quando a dor de cabeça pode ser sinal de alerta para o rompimento de um aneurisma Crédito: Shutterstock

Considerado uma das emergências neurológicas mais críticas, o aneurisma cerebral é uma doença silenciosa, mas que pode ser fatal ou deixar sequelas graves em caso de rompimento. Embora a dilatação anormal em uma artéria do cérebro muitas vezes não apresente sintomas, agir sobre os fatores de risco e saber identificar os sinais de alerta são medidas cruciais.

De acordo com a médica neurologista do Hospital Orizonti, Paolla de Magalhães, o desenvolvimento do aneurisma está diretamente ligado ao enfraquecimento das paredes dos vasos sanguíneos. Além de fatores genéticos e histórico familiar, os hábitos de vida têm um peso significativo, sendo o tabagismo e a hipertensão arterial não controlada os principais vilões.

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock
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Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças por Shutterstock

"Muitas pessoas convivem com pequenos aneurismas por anos sem saber. O risco ocorre quando eles crescem e se rompem, causando uma hemorragia. Por isso, controlar a pressão e não fumar são os passos mais importantes e modificáveis para a prevenção", alerta a especialista.

Também é importante o rastreamento em casos de histórico familiar. Pacientes que possuem pelo menos dois parentes de primeiro grau com história de aneurisma precisam de seguimento médico regular, com a realização de um estudo vascular, por meio de uma angiotomografia ou angioressonância, a cada cinco anos para garantir uma detecção precoce.

Apesar de silencioso na maior parte do tempo, o rompimento de um aneurisma gera sintomas imediatos e inconfundíveis. O principal sinal é uma dor de cabeça de início súbito e intensidade extrema. "Costumamos dizer que a cefaleia do rompimento é descrita pelo paciente como uma das piores dores de cabeça da vida, atingindo o pico em segundos. Se vier acompanhada de rigidez na nuca, vômitos, visão dupla ou perda de consciência, a ida ao pronto-socorro deve ser imediata", enfatiza a neurologista.

A descoberta de um aneurisma não rompido geralmente ocorre de forma incidental, em exames de imagem de rotina. Já nos casos de emergência, a tomografia e a angiotomografia são essenciais para confirmar a hemorragia e localizar a lesão. Uma vez diagnosticado o problema, as opções de intervenção incluem a abordagem cirúrgica aberta ou o tratamento endovascular, realizado por meio de cateteres. Segundo a médica, a escolha da técnica não é padronizada, depende de fatores como a localização do aneurisma e a idade do paciente.

Outro ponto de atenção é a complexidade do período pós-rompimento. Durante a internação, o cuidado com o paciente que sofreu um sangramento por aneurisma precisa ser extremamente minucioso para evitar novas complicações estruturais no cérebro. "Nessa fase crítica, podemos utilizar o Doppler transcraniano, que funciona como um ultrassom dos vasos da cabeça. É uma estratégia de monitorização contínua muito importante, pois nos permite identificar e manejar precocemente complicações graves, como o espasmo dos vasos sanguíneos", conclui a neurologista do Hospital Orizonti.

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