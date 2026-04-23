SINAIS

Saiba quando a dor de cabeça pode ser sinal de alerta para o rompimento de um aneurisma

Condição silenciosa exige atenção aos fatores de risco e ação rápida em caso de sintomas, afirma neurologista

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:04

Saiba quando a dor de cabeça pode ser sinal de alerta para o rompimento de um aneurisma Crédito: Shutterstock

Considerado uma das emergências neurológicas mais críticas, o aneurisma cerebral é uma doença silenciosa, mas que pode ser fatal ou deixar sequelas graves em caso de rompimento. Embora a dilatação anormal em uma artéria do cérebro muitas vezes não apresente sintomas, agir sobre os fatores de risco e saber identificar os sinais de alerta são medidas cruciais.

De acordo com a médica neurologista do Hospital Orizonti, Paolla de Magalhães, o desenvolvimento do aneurisma está diretamente ligado ao enfraquecimento das paredes dos vasos sanguíneos. Além de fatores genéticos e histórico familiar, os hábitos de vida têm um peso significativo, sendo o tabagismo e a hipertensão arterial não controlada os principais vilões.

Dor de cabeça pode ser sintoma de graves doenças 1 de 8

"Muitas pessoas convivem com pequenos aneurismas por anos sem saber. O risco ocorre quando eles crescem e se rompem, causando uma hemorragia. Por isso, controlar a pressão e não fumar são os passos mais importantes e modificáveis para a prevenção", alerta a especialista.

Também é importante o rastreamento em casos de histórico familiar. Pacientes que possuem pelo menos dois parentes de primeiro grau com história de aneurisma precisam de seguimento médico regular, com a realização de um estudo vascular, por meio de uma angiotomografia ou angioressonância, a cada cinco anos para garantir uma detecção precoce.

Apesar de silencioso na maior parte do tempo, o rompimento de um aneurisma gera sintomas imediatos e inconfundíveis. O principal sinal é uma dor de cabeça de início súbito e intensidade extrema. "Costumamos dizer que a cefaleia do rompimento é descrita pelo paciente como uma das piores dores de cabeça da vida, atingindo o pico em segundos. Se vier acompanhada de rigidez na nuca, vômitos, visão dupla ou perda de consciência, a ida ao pronto-socorro deve ser imediata", enfatiza a neurologista.

A descoberta de um aneurisma não rompido geralmente ocorre de forma incidental, em exames de imagem de rotina. Já nos casos de emergência, a tomografia e a angiotomografia são essenciais para confirmar a hemorragia e localizar a lesão. Uma vez diagnosticado o problema, as opções de intervenção incluem a abordagem cirúrgica aberta ou o tratamento endovascular, realizado por meio de cateteres. Segundo a médica, a escolha da técnica não é padronizada, depende de fatores como a localização do aneurisma e a idade do paciente.