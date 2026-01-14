Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salva-vidas do Wet'n Wild morre após mergulhar para recuperar aliança de turista

Parque suspendeu atividades e caso será apurado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:30

Afogamento aconteceu em famoso parque aquático
Afogamento aconteceu em famoso parque aquático Crédito: Reprodução

Um salva-vidas de 24 anos morreu na tarde desta terça-feira (13) após um acidente em uma das atrações do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, no interior de São Paulo. Guilherme da Guerra Domingos foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o funcionário ficou preso ao ralo da atração Walter Bomb e se afogou. Ele havia mergulhado para tentar localizar a aliança de uma turista que caiu na água e pediu ajuda à equipe do parque.

Salva-vidas morre afogado no Wet'n Wild

Ambulâncai deixando parque por Reprodução
Wet’n Wild por Reprodução
Afogamento aconteceu em famoso parque aquático por Reprodução
Wet’n Wild por Reprodução
1 de 4
Ambulâncai deixando parque por Reprodução

Ao perceberem que Guilherme demorava a retornar à superfície, outros salva-vidas entraram na piscina e conseguiram retirá-lo. Equipes do Serviço de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, onde morreu pouco tempo depois.

Em nota oficial, o Wet’n Wild informou que suspendeu as atividades no período da tarde e lamentou a morte do colaborador, ocorrida após um “incidente durante as atividades do parque”. A empresa destacou que Guilherme atuava como líder de salva-vidas e que o resgate foi feito imediatamente por outros funcionários, seguindo os protocolos de segurança.

“Em respeito ao funcionário e aos demais colaboradores, o parque suspendeu suas atividades no período da tarde. O Wet’n Wild lamenta profundamente o ocorrido e está prestando toda a assistência necessária aos familiares. A empresa permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos”, informou em nota.

O corpo de Guilherme Da Guerra Domingos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí (SP), onde passará por autópsia. 

Tags:

Afogamento Wet'n Wild

Mais recentes

Imagem - Fim solitário: tio de Suzane von Richthofen é enterrado na presença de apenas uma pessoa

Fim solitário: tio de Suzane von Richthofen é enterrado na presença de apenas uma pessoa
Imagem - Bolsonaro ganha protetor para abafar barulho de ar-condicionado, mas filho não gosta: 'Ambiente hostil'

Bolsonaro ganha protetor para abafar barulho de ar-condicionado, mas filho não gosta: 'Ambiente hostil'
Imagem - Suzane von Richthofen vai disputar herança de R$ 5 milhões do tio com uma prima

Suzane von Richthofen vai disputar herança de R$ 5 milhões do tio com uma prima

MAIS LIDAS

Imagem - Salva-vidas do Wet'n Wild morre após mergulhar para recuperar aliança de turista
01

Salva-vidas do Wet'n Wild morre após mergulhar para recuperar aliança de turista

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
02

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
03

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
04

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema