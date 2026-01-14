AFOGAMENTO

Salva-vidas do Wet'n Wild morre após mergulhar para recuperar aliança de turista

Parque suspendeu atividades e caso será apurado

Afogamento aconteceu em famoso parque aquático Crédito: Reprodução

Um salva-vidas de 24 anos morreu na tarde desta terça-feira (13) após um acidente em uma das atrações do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, no interior de São Paulo. Guilherme da Guerra Domingos foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o funcionário ficou preso ao ralo da atração Walter Bomb e se afogou. Ele havia mergulhado para tentar localizar a aliança de uma turista que caiu na água e pediu ajuda à equipe do parque.

Ao perceberem que Guilherme demorava a retornar à superfície, outros salva-vidas entraram na piscina e conseguiram retirá-lo. Equipes do Serviço de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, onde morreu pouco tempo depois.

Em nota oficial, o Wet’n Wild informou que suspendeu as atividades no período da tarde e lamentou a morte do colaborador, ocorrida após um “incidente durante as atividades do parque”. A empresa destacou que Guilherme atuava como líder de salva-vidas e que o resgate foi feito imediatamente por outros funcionários, seguindo os protocolos de segurança.

“Em respeito ao funcionário e aos demais colaboradores, o parque suspendeu suas atividades no período da tarde. O Wet’n Wild lamenta profundamente o ocorrido e está prestando toda a assistência necessária aos familiares. A empresa permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos”, informou em nota.