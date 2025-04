PERSEGUIÇÃO NAS REDES

'Se tiver que matar você, eu vou matar', ameaçou stalker de influenciadora

Homem foi preso após ser flagrado na garagem da casa da vítima

Uma influenciadora de 29 anos viveu dias de terror e perseguição, recebendo inúmeras ameaças de um homem que a stalkeava. Diante da situação, ela chegou a deixar São Paulo para viver numa cidade do interior do estado. Ela denunciou à polícia que era perseguida nas redes sociais há meses pelo homem, identificado como Jonathan Alves Barbosa, 29. Segundo a vítima, ela nunca teve nenhum tipo de interação ou relacionamento com o suspeito. Temendo pela própria vida e também pela filha, a influenciadora conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra Jonathan. Ele foi preso neste sábado (12), em Itapira (SP), após invadir a garagem da casa que a vítima estava morando >