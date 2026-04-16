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Senado aprova novo percentual de cacau no chocolate e determina fim do 'amargo' e 'meio amargo'

Projeto estabelece percentuais obrigatórios para diferentes tipos de chocolate, exige transparência nas embalagens

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 08:15

Chocolate
Chocolate Crédito: Divulgação

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (15), em regime de urgência, um projeto de lei que estabelece percentuais mínimos de cacau em produtos como chocolate e cacau em pó, além de criar novas regras de rotulagem e padronizar critérios de produção no país. A proposta agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre as mudanças, o texto elimina as expressões “amargo” e “meio amargo” do trecho que determina o mínimo de 35% de sólidos totais de cacau, com o objetivo de evitar interpretações equivocadas por parte dos consumidores.

A proposta fixa parâmetros específicos para diferentes categorias. O chocolate tradicional deverá conter ao menos 35% de sólidos totais de cacau. Já o chocolate ao leite terá exigência mínima de 25% de cacau e 14% de sólidos de leite.

Chocolate

[Edicase]Maria-mole com cobertura de chocolate (Imagem: Chatham172 | Shutterstock) por Imagem: Chatham172 | Shutterstock
[Edicase]Chocolate quente cremoso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Chocolate amargo por Reprodução
Nutricionistas alertam para o risco de obesidade e doenças cardíacas no 'sabor chocolate' por Freepik
[Edicase]Alguns tipos de chocolate podem beneficiar a saúde (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Oficina de culinária durante o Chocolat Xingu 2025 por Alberto Monteiro/ Divulgação
Chocolate por Shutterstock
Chocolate da Turma da Mônica fez sucesso dos anos 1990 e voltou ao mercado por Divulgação/Nestlé
[Edicase]Pé-de-moleque com chocolate (Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock) por Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock
Ovo Acarajé, da Benevides Chocolates por CORREIO/Marina Silva
[Edicase]O chocolate amargo é uma importante fonte de antioxidantes (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]Cada tipo de chocolate contém propriedades únicas que são benéficas para o corpo (Imagem: YesPhotographers | Shutterstock) por Imagem: YesPhotographers | Shutterstock
[Edicase]Bombom de chocolate com recheio de pistache (Imagem: MOUTASEM PHOTOGRAPHY | Shutterstock) por Imagem: MOUTASEM PHOTOGRAPHY | Shutterstock
[Edicase]Geladinho de chocolate (Imagem: MovidaRetratos | Shutterstock) por Imagem: MovidaRetratos | Shutterstock
[Edicase]Cupcake de chocolate (Imagem: ABBYDOG | Shutterstock) por Imagem: ABBYDOG | Shutterstock
[Edicase]Picolé de chocolate (Imagem: Zarzamora | Shutterstock) por Imagem: Zarzamora | Shutterstock
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[Edicase]Maria-mole com cobertura de chocolate (Imagem: Chatham172 | Shutterstock) por Imagem: Chatham172 | Shutterstock

No caso do chocolate branco, será obrigatório conter pelo menos 20% de manteiga de cacau. Para chocolate em pó, o percentual mínimo será de 32% de sólidos de cacau.

Produtos como achocolatados, chocolate fantasia, chocolate composto e coberturas sabor chocolate ou chocolate branco precisarão apresentar, no mínimo, 15% de sólidos de cacau ou de manteiga de cacau.

O projeto também estabelece limites para o uso de outras gorduras vegetais na composição — com teto de até 5% — e define critérios técnicos sobre a composição dos derivados do cacau.

Outra exigência prevista é que rótulos, embalagens e peças publicitárias informem de forma clara o percentual total de cacau presente nos produtos, tanto nacionais quanto importados.

Impacto para produtores

Relator da proposta no Senado, o senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) afirmou que a medida pode contribuir para fortalecer a cadeia produtiva do cacau no país e estimular a geração de empregos no campo.

Segundo ele, a iniciativa também tende a reduzir a dependência de importações e valorizar a produção nacional, especialmente da agricultura familiar.

Durante a discussão da proposta, Coronel criticou a política de importações do produto e declarou: “Os produtores têm sofrido com os preços. O governo não faz previsão de safra e libera importação de cacau da África, que não tem controle fitossanitário. A gente tem que ter sempre a previsão de safra para que, com essa previsão, possa aferir se realmente precisaremos importar ou não, porque nós temos que valorizar o produtor nacional, especialmente da agricultura familiar”.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que a proposta pode ajudar a recuperar a lavoura cacaueira, sobretudo na Bahia e no Pará, principais polos produtores do país.

Quando as regras passam a valer

O projeto aprovado é uma versão modificada na Câmara dos Deputados pelo deputado Daniel Almeida, a partir de proposta original apresentada pelo senador Zequinha Marinho. Como houve alterações no texto, a matéria retornou ao Senado antes da votação final.

Se sancionada, a nova lei entrará em vigor após 360 dias da publicação. Empresas que descumprirem as regras estarão sujeitas a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação sanitária.

Brasil entre os maiores produtores

Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação indicam que o Brasil ocupa a sexta posição entre os maiores produtores de cacau do mundo. Bahia e Pará concentram mais de 90% da produção nacional.

O consumo de chocolate também é elevado no país. O produto está presente em mais de 90% dos lares brasileiros, com média anual de 3,9 quilos por pessoa, segundo dados do setor.

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