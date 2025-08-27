ANÚNCIO

Senadora Damares Alves é diagnosticada com câncer de mama

Na próxima semana, parlamentar começará as sessões de radioterapia

Tharsila Prates

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 21:00

Damares Alves (Republicanos) Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A senadora Damares Alves, do Republicanos (DF), compartilhou nesta quarta-feira (27) que há 1 mês foi diagnosticada com câncer de mama. Ela passou por cirurgia para retirada do tumor no dia 31 de julho e, na próxima semana, começará com as sessões de radioterapia.

Em texto publicado na rede social, Damares informou que passa bem e teve um diagnóstico precoce. "Quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações."

Ela lembrou que o Senado aprovou recentemente o projeto de lei que diminui para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia na rede pública de saúde - hoje é de 40 anos. "Mas não importa sua idade, se você, no autoexame, detectar qualquer alteração em sua mama procure imediatamente um médico e peça para fazer uma mamografia."

Damares informou ainda que não vai "parar de trabalhar, sorrir, dar gargalhadas e lutar muito pelas crianças e pelo meu Distrito Federal".

Ao fim da mensagem, ela ainda manda um recado para "os inimigos": "Para aqueles que se autodeclaram inimigos, para aqueles que não gostam de mim e que estão fazendo os comentários mais maldosos me desejando muita dor, sofrimento e morte, lamento informar, mas não será desta vez".