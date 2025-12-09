O CORPO FALA

Sente dor durante a relação sexual? Saiba o que pode estar por trás do problema

No Brasil, estima-se que aproximadamente 7 milhões de mulheres sofram com a condição, muitas delas sem diagnóstico ou tratamento adequado

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:54

Sente dor durante a relação sexual? Saiba o que pode estar por trás do problema Crédito: Shutterstock

Se você sofre com cólicas menstruais intensas, dor durante a relação sexual, dor pélvica crônica, alterações intestinais e dificuldade para engravidar, possivelmente está entre as cerca de 190 milhões de mulheres no mundo atingidas pela endometriose. No Brasil, estima-se que aproximadamente 7 milhões de mulheres sofram com a condição, muitas delas sem diagnóstico ou tratamento adequado.

A endometriose é uma doença inflamatória crônica em que o tecido semelhante ao endométrio, que normalmente reveste o útero, cresce fora dele, atingindo órgãos como ovários, trompas, bexiga e intestino. O problema é que os sintomas costumam ser confundidos com desconfortos menstruais comuns, o que contribui para o atraso no diagnóstico.

“Para a detecção é necessário realizar alguns exames como exame pélvico com toque vaginal e retal, ultrassom, ressonância magnética e laparoscopia”, explica a ginecologista Loreta Canivilo, que ressalta “É fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais e que as pacientes se sintam acolhidas para relatar suas dores”. Alguns riscos da endometriose são os ciclos menstruais muito frequentes, menstruações que duram muitos dias e até mesmo menstruar muito cedo.

Causas e tratamentos

As causas da endometriose ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que fatores como a menstruação retrógrada, metaplasia celular e as células-tronco possam estar envolvidas. Embora não tenha cura definitiva, a doença pode ser controlada com acompanhamento médico e tratamentos personalizados, que incluem medicamentos hormonais, analgésicos e, em casos mais graves, cirurgias minimamente invasivas.

“O tratamento precisa ser individualizado. Nem toda mulher com endometriose terá infertilidade, por exemplo. Algumas conseguem viver bem com controle medicamentoso, enquanto outras precisam de cirurgia para ter qualidade de vida”, diz a especialista Loreta. Além da cirurgia, há opções clínicas eficazes no tratamento da endometriose. Uma das mais indicadas é a gestrinona, hormônio sintético com ação semelhante à testosterona, que apresenta propriedades androgênicas, antiprogestogênicas e antiestrogênicas.

“O uso correto da substância é altamente benéfico, mas quando administrada de forma irresponsável, pode comprometer todo o tratamento clínico”, alerta Canivilo.Para mulheres que não podem ou não desejam passar por cirurgia, o implante de gestrinona pode ajudar a reduzir dores e lesões. No entanto, a ginecologista Loreta reforça que cada paciente requer uma abordagem personalizada, que pode incluir anti-inflamatórios e medicamentos que suprimem a atividade ovariana. “É essencial avaliar hábitos de vida, alimentação, prática de exercícios e planos reprodutivos. A endometriose afeta muito mais do que o corpo, impacta diretamente a qualidade de vida da mulher”, reforça a médica.