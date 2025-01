APERTO

Serasa: maioria deve gastar até R$ 4 mil em despesas de início de ano

Valor é 21% superior à renda média do brasileiro, estimada em R$ 3.279

Mais da metade dos brasileiros (55% do total) espera gastar até R$ 4 mil com as chamadas despesas de início de ano, como seguros, matrículas de escolas e impostos (como IPVA e IPTU). Isso é o que revelou uma pesquisa conduzida pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box.