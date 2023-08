STF forma maioria para que Congresso atualize número de deputados por estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (25) para fixar prazo ao Congresso para aprovar lei que atualiza a quantidade de deputados por estado.



O tamanho das bancadas deverá ser alterado com base nos dados do último Censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022. O número máximo é de 513 deputados



O relator Luiz Fux estabeleceu que congressistas devem aprovar lei sobre o tema até 30 de junho de 2025. A contagem é feita com base na população de cada unidade da federação.