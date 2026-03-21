CRIME

STJ nega pedido para soltar tenente-coronel acusado de matar a esposa

Geraldo Neto foi preso suspeito de feminicídio em São Paulo



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:02

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o pedido de soltura do tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo Geraldo Leite Rosa Neto nesta sexta-feira (20). Ele é acusado de feminicídio contra sua esposa, a soldado da PM Gisele Alves Santana.

De acordo com o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que proferiu a medida, o recurso protocolado pela defesa do oficial, uma reclamação, não pode usada para questionar o decreto de prisão emitido pela Justiça de São Paulo.

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"Não houve nenhum provimento emanado desta corte superior, no processo em tela, que pudesse vir a ser descumprido pelas instâncias ordinárias. Tem-se, portanto, manifesta a ausência de descumprimento de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza, portanto, o conhecimento da presente reclamação", justificou o ministro.

Geraldo foi preso após ser indiciado por feminicídio e fraude processual na quarta-feira (18).

No mês passado, Gisele foi encontrada morta no apartamento em que o casal morava. A polícia foi acionada pelo oficial e informada que a soldado havia atentado contra a própria vida.

Com o desenrolar das investigações, o caso foi tipificado como feminicídio após mensagens encontradas no celular de Geraldo apontarem ameaças contra a esposa.