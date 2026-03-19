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‘Nunca será solteira’, disse tenente-coronel cinco dias antes de morte da esposa

Tenente-coronel é acusado de feminicídio após crime em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:36

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves Crédito: Reprodução

Uma troca de mensagens entre o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto e a esposa, a soldado Gisele Alves Santana, revela o tom de controle e intimidação adotado pelo oficial dias antes da morte da policial, registrada em um apartamento no Brás, região central de São Paulo. Ele está preso e responde por feminicídio. As informações são da TV Globo.

De acordo com relatório da Polícia Civil, cinco dias antes do crime, a vítima afirmou ao marido que estava “praticamente solteira”. A resposta veio em seguida: "Jamais! Nunca será". Para os investigadores, a reação demonstra um comportamento marcado por possessividade e recusa em aceitar o fim do relacionamento.

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
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Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução

Na sequência, o oficial reforça o discurso de controle sobre a vida da companheira. “Se vc quer ter liberdade pra seguir quem vc [você] quiser Vc tem que ficar solteira. Enquanto vc estiver casada comigo e vivendo na minha casa, na minha comanda, as coisas serão do meu jeito. Enquanto vc ter [estiver] casada comigo não admito seguir outros homens e ficar de conversa com outros homens. Mulher casada comprometida e que o marido é o único provedor do lar tem regras a cumprir. Se vc quer ter liberdade, não fique casada.”

Em outro trecho, ele volta a impor regras baseadas na dependência financeira. “Enquanto estiver casada comigo e morando comigo, onde eu pago todas as contas: Aluguel; Condominio; Água; Luz; Gás; Mercado; Etc.. São as minhas regras e do meu jeito.” O material integra a investigação que levou ao indiciamento do tenente-coronel, que nega o crime, mas foi preso e segue à disposição da Justiça.

Cena de suicídio montada

O pedido de prisão do tenente-coronel foi feito após a polícia concluir que a morte da soldada Gisele Alves Santana não foi suicídio, mas um caso de feminicídio seguido de fraude processual. A decisão pela preventiva do oficial foi feito nesta terça-feira (17) e conta com aval do Ministério Público de São Paulo.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça

Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
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Gisele Alves Santana por Reprodução
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Gisele Alves Santana por Reprodução

O caso teve uma reviravolta, já que Geraldo alegou que Gisele se matou após ele pedir a separação e só apareceu como investigado na última semana. A situação se inverteu depois da análise de dois dos 24 laudos produzidos por peritos e considerados decisivos para afastar a hipótese inicial.

O caso, registrado inicialmente a partir da alegação de Geraldo, passou a ser tratado como morte suspeita e levou à exumação do corpo da vítima no dia 7 de março. De acordo com os peritos, os exames indicam que a policial foi imobilizada pelo pescoço e não apresentou sinais de defesa. Há ainda indícios de que ela pode ter desmaiado antes de ser atingida pelo disparo.

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Tags:

Tenente-coronel Geraldo Neto Gisele Alves Feminicídio de Esposa

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