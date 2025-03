FLAGRADO

Suspeito de assaltar lojas é preso ao sair de culto em igreja evangélica

Ele já tem extensa ficha criminal

Carol Neves

Publicado em 10 de março de 2025 às 13:30

Suspeito foi preso Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos suspeito de cometer uma série de assaltos a lojas na Zona Sul do Rio de Janeiro foi preso por policiais da Operação Segurança Presente do Méier no último domingo (9). Ele foi reconhecido por populares ao sair de um culto na Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), em Del Castilho. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele um celular roubado de uma loja em Copacabana. O suspeito aparece em vídeos que circulam nas redes sociais, registrados em estabelecimentos comerciais da região.>

Segundo O Globo, a ficha criminal do homem, encaminhado inicialmente para a 44ª DP, revelou um histórico extenso: 10 registros de assaltos a lojas na Zona Sul e no Centro da cidade, além de cinco mandados de prisão já cumpridos. Ele havia sido solto há apenas quatro meses, no dia 30 de outubro de 2024. Após os trâmites iniciais, a ocorrência foi transferida para a 25ª DP, onde ele permanece preso pelo crime de receptação.>

Nas últimas semanas, relatos sobre assaltos com um padrão semelhante tomaram as redes sociais. O criminoso agia sempre da mesma forma: vestido com calça clara, camiseta vermelha, boné, óculos escuros e uma mochila cobrindo o tórax, ele entrava em lojas de rua e, com aparente tranquilidade, mostrava uma arma a funcionários. Em seguida, rendia clientes e funcionários, exigindo celulares e dinheiro. A escolha dos dias também chamava atenção—os crimes ocorriam sempre às segundas-feiras, quando o movimento no comércio costuma ser menor.>