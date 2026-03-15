BRASIL

Suspeitos de golpes são presos com 95 cartões bancários no entorno de estádio

Cinco homens foram presos durante operação da polícia

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 07:58

Cartões foram apreendidos durante operação em SPCartões foram apreendidos durante operação em SP Crédito: DivulgaçãoDivulgação

Cinco homens suspeitos de aplicar golpes bancários em fãs nas proximidades do Allianz Parque, em São Paulo, foram presos na noite de sexta-feira (13). O estádio recebia show do cantor sertanejo Luan Santana.

Os policiais identificaram os suspeitos através de denúncias, conforme noticiado pelo g1 de São Paulo. Durante a revista, foram encontrados 95 cartões de crédito e débito pertencentes a diversas pessoas, além de três máquinas de pagamento.

Segundo a polícia, os suspeitos ficavam com cartões furtados das vítimas durante compras de produtos, como bebidas, feitas com ambulantes no entorno do evento.

Integrantes da quadrilha se aproveitavam do momento do pagamento para trocar os cartões das vítimas, que não percebiam a substituição.