Suspeitos de golpes são presos com 95 cartões bancários no entorno de estádio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 15 de março de 2026 às 07:58
Cinco homens suspeitos de aplicar golpes bancários em fãs nas proximidades do Allianz Parque, em São Paulo, foram presos na noite de sexta-feira (13). O estádio recebia show do cantor sertanejo Luan Santana.
Os policiais identificaram os suspeitos através de denúncias, conforme noticiado pelo g1 de São Paulo. Durante a revista, foram encontrados 95 cartões de crédito e débito pertencentes a diversas pessoas, além de três máquinas de pagamento.
Segundo a polícia, os suspeitos ficavam com cartões furtados das vítimas durante compras de produtos, como bebidas, feitas com ambulantes no entorno do evento.
Integrantes da quadrilha se aproveitavam do momento do pagamento para trocar os cartões das vítimas, que não percebiam a substituição.
Os suspeitos, que têm entre 23 e 33 anos, foram levados à 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), onde foram indiciados pelo crime de receptação.