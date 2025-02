JUSTIÇA

Toffoli anula processos contra ex-ministro Antonio Palocci na Lava Jato

Supremo concluiu que o devido processo legal não foi respeitado durante a operação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, anulou os processos contra o ex-ministro Antonio Palocci, que estavam relacionados à Operação Lava Jato, em decisão tomada nesta quarta-feira (19). A anulação se baseia no entendimento já adotado pelo STF em casos anteriores, nos quais foi reconhecida a parcialidade do Ministério Público e do ex-juiz federal Sérgio Moro. O Supremo concluiu que o devido processo legal não foi respeitado durante a Lava Jato. >