Tremor sentido em São Paulo após terremoto no Chile assusta moradores de prédios

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Mariana Rios
Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:01
Moradores de diferentes regiões da cidade de São Paulo levaram um susto na noite desta segunda-feira (26) após sentirem tremores em prédios e apartamentos. O fenômeno foi reflexo de um terremoto de magnitude 6,9 registrado no norte do Chile, a mais de 2 mil quilômetros de distância.
A Defesa Civil de São Paulo informou ter recebido cerca de 50 ligações de moradores assustados com a movimentação, especialmente em bairros como Mooca, Santana, Lapa e Ermelino Matarazzo.
Segundo relatos, muitas pessoas perceberam lustres balançando, janelas vibrando e sensação de oscilação dentro dos imóveis — principalmente nos andares mais altos dos edifícios.
De acordo com o Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo, os tremores sentidos na capital paulista chegaram a 2,3 graus de magnitude.
Apesar do susto, a Defesa Civil informou que não houve registro de feridos ou danos estruturais. Equipes fizeram vistorias preventivas em algumas edificações após os relatos.
O terremoto que provocou os reflexos em São Paulo aconteceu por volta das 18h50, próximo à cidade chilena de Calama, na região norte do país. Segundo autoridades chilenas, não houve mortos, feridos nem danos graves provocados pelo abalo.
Especialistas explicam que terremotos de grande magnitude podem gerar ondas sísmicas perceptíveis em países vizinhos, especialmente em prédios altos, onde pequenas vibrações acabam sendo mais facilmente sentidas pelos moradores.