A TERRA TREMEU

Tremor sentido em São Paulo após terremoto no Chile assusta moradores de prédios

Abalo registrado no norte do Chile foi percebido em bairros da capital paulista; Defesa Civil recebeu chamadas durante a noite

Mariana Rios

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:01

Defesa Civil recebeu cerca de 50 ligações de moradores Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Moradores de diferentes regiões da cidade de São Paulo levaram um susto na noite desta segunda-feira (26) após sentirem tremores em prédios e apartamentos. O fenômeno foi reflexo de um terremoto de magnitude 6,9 registrado no norte do Chile, a mais de 2 mil quilômetros de distância.

A Defesa Civil de São Paulo informou ter recebido cerca de 50 ligações de moradores assustados com a movimentação, especialmente em bairros como Mooca, Santana, Lapa e Ermelino Matarazzo.

Segundo relatos, muitas pessoas perceberam lustres balançando, janelas vibrando e sensação de oscilação dentro dos imóveis — principalmente nos andares mais altos dos edifícios.

De acordo com o Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo, os tremores sentidos na capital paulista chegaram a 2,3 graus de magnitude.

Apesar do susto, a Defesa Civil informou que não houve registro de feridos ou danos estruturais. Equipes fizeram vistorias preventivas em algumas edificações após os relatos.

O terremoto que provocou os reflexos em São Paulo aconteceu por volta das 18h50, próximo à cidade chilena de Calama, na região norte do país. Segundo autoridades chilenas, não houve mortos, feridos nem danos graves provocados pelo abalo.