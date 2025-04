ARREMESSADOS

Três policiais morrem em acidente com viatura que perseguia motociclistas que fugiram de blitz

Viatura "saltou" diversas vezes e bateu em carro de passeio

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de abril de 2025 às 07:49

Três policiais morrem após acidente com viatura durante perseguição a motociclistas que fugiram de blitz

Três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) lotados no Rio de Janeiro morreram após uma viatura da corporação colidir com um carro de passeio durante uma perseguição a motociclistas na Avenida Brasil, altura de Vigário geral, Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (18). Segundo testemunhas, a viatura seguia dois motociclistas sem capacete que fugiram de uma blitz e, durante a ação, os veículos acessaram a pista lateral da via. Por conta das ondulações no asfalto, a viatura "saltou" diversas vezes e bateu no carro de passeio. As informações são do G1 RJ. >

Os dois veículos foram arremessados para uma rua lateral, batendo em postes diferentes e, diante do impacto, os quatro agentes que estavam na viatura foram arremessados para fora do carro. Só um deles sobreviveu e foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas. O veículo de passeio envolvido no acidente era ocupado por três passageiros e vinha de Parada de Lucas. Apenas o motorista foi arremessado. Ele, a mulher e a filha de 3 anos tiveram ferimentos leves.>

"A gente só viu uma moto vindo muito rápido, com um cara sem capacete. Nessa, a gente sentiu o impacto no nosso carro. A viatura bateu atrás do nosso carro. A gente só viu uma perseguição, que foi a moto passando muito rápido, o cara sem capacete nenhum, e o impacto atrás do carro", falou a empresária Maria José dos Santos, que estava no carro de passeio, ao G1 RJ. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local. Os motociclistas que eram perseguidos pela viatura fugiram. >