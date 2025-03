LUTO

Triatleta de 39 anos morre afogada durante prova

Salvamento Aquático da Guarda Municipal afirma que não foi solicitado

A triatleta Ana Zuleica Xavier, de 39 anos, morreu afogada, no sábado (15), durante um evento esportivo na Beira-Mar de Fortaleza (CE). Ela participava de uma prova de corrida e natação. Ana Xavier Em foi campeã do Campeonato Cearense de Sprint Triathlon, em fevereiro. >

A Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece), organizadora do evento, lamentou a morte da atleta em uma nota publicada nas redes sociais. “Neste momento de profunda tristeza, queremos expressar nossas mais sinceras condolências. Sua paixão pelo esporte sempre será lembrada por todos nós”, disse a entidade. A federação disse que, no local, havia salva-vidas particulares contratados.>