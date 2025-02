IMIGRAÇÃO

Trump diz que ditadura de Maduro receberá deportados

Venezuela concordou em receber de volta em seu país todos os imigrantes ilegais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que negociou com a Venezuela a deportação em massa de imigrantes ilegais no país. O acerto foi realizado em acordo com Nicólas Maduro por meio do envio de um funcionário americano, Richard Grenell, para Caracas, capital do país latino, na sexta-feira (31). >