Um dos primeiros sinais de Alzheimer já pode aparecer aos 40 anos

Cientistas tentam criar uma ferramenta de diagnóstico que ajude a identificar o Alzheimer em seus estágios iniciais

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 11:37

Alzheimer Crédito: Shutterstock

O Alzheimer tem a idade como seu principal fator de risco, com sintomas clássicos geralmente surgindo após os 65 anos. No entanto, indivíduos com histórico familiar da doença podem apresentar sinais precocemente. Um estudo publicado em fevereiro de 2024 revelou que dificuldades de locomoção, como a perda de orientação ao caminhar, podem ser um indicativo da doença já por volta dos 40 anos. >

De acordo com pesquisadores da University College London, no Reino Unido, a combinação de desorientação espacial e dificuldade em compreender o ambiente pode ser um dos primeiros sinais do Alzheimer em pessoas com predisposição à doença. Os testes realizados com capacetes de realidade virtual mostraram que indivíduos com maior risco de demência tiveram os piores desempenhos em tarefas de orientação. Essa descoberta sugere que problemas de locomoção podem surgir anos ou décadas antes de outros sintomas, abrindo caminho para um diagnóstico mais precoce.>

A identificação antecipada de sinais específicos do Alzheimer pode permitir diagnósticos mais precisos e oportunos. Como a doença ainda não tem cura, detectar precocemente a possibilidade de desenvolvê-la é crucial. Com base nessas descobertas, os cientistas esperam criar uma ferramenta de diagnóstico que ajude a identificar o Alzheimer em seus estágios iniciais.>

Em relação ao tratamento, medicamentos como lecanemab e donanemab, que atuam na eliminação de placas amiloides no cérebro (associadas ao Alzheimer), são promissores para os estágios iniciais da doença. No entanto, mais estudos são necessários para avaliar completamente seus benefícios e efeitos colaterais, como a redução do volume cerebral, que também pode ser prejudicial.>

Enquanto avanços no diagnóstico e tratamento são desenvolvidos, é importante estar atento a outros sinais iniciais da doença, que podem variar de pessoa para pessoa. Entre os sintomas comuns estão:>

Problemas de memória que interferem no trabalho e nas atividades diárias;

Dificuldade para realizar tarefas rotineiras;

Desafios na comunicação, como esquecer palavras;

Desorientação no tempo e no espaço;

Redução da capacidade de julgamento e crítica;

Dificuldades de raciocínio;

Alterações frequentes de humor e comportamento;

Mudanças na personalidade;

Perda de iniciativa para realizar atividades. >