AUTOS

Veja quais os carros usados mais vendidos e procurados do 1° semestre no Brasil

O setor de carros usados vende atualmente cerca de dez vezes mais que o de veículos novos no Brasil e um levantamento da OLX mostra quais foram os mais vendidos e procurados na plataforma, que negocia justamente seminovos. O Volkswagen Gol aparece na liderança.

Além de ser o carro mais anunciado, o Gol fica em primeiro na OLX com 5% das buscas gerais e também lidera nos vendidos, ranking no qual é seguido pelo Fiat Palio e Chevrolet Onix. O Fiat Uno aparece na 5ª posição, seguido por Toyota Corolla. A segunda parte da lista segue com os Ford Ka e Fiesta, e o Honda Civic. Completam o top 10 o Hyundai HB20 e Chevrolet Celta.