ALERTA

Veneno tem gosto? Químico explica como identificar comida intoxicada

Três pessoas morreram após comer bolo envenenado com arsênio no RS; vítimas chegaram a sentir "gosto estranho" no doce

Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 09:25

Reprodução/Polícia Civil Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Dá para saber se uma comida está envenenada pelo gosto? Segundo o químico Ubiracir Fernandes Lima, do Conselho Federal de Química, há indicativos. O alerta acontece após três pessoas morrerem depois de comer um bolo com arsênio, substância tóxica e ilegal no Brasil, durante uma festa no Natal. Depoimentos confirmam que as vítimas reclamaram de "gosto estranho" do doce, mas continuaram comendo.

O gosto desagradável é o primeiro passo a apontar que a comida não está em condições de ser consumida. "Essas substâncias que chamamos de veneno causam uma sensação de repulsa no corpo, porque são desagradáveis e amargas ao paladar", diz Lima, em entrevista para o UOL.

Em geral, é possível perceber um sabor mais azedo, como se a comida estivesse estragada. A depender da quantidade de ingredientes e do veneno colocado, no entanto, o sabor pode passar despercebido, explica o toxicologista Rinaldo Tavares, professor de toxicologia clínica da UFF (Universidade Federal Fluminense). A orientação dos especialistas é que, a qualquer alerta de sabor incomum, pare de comer o alimento.

Compra de veneno foi feita pela internet, em caso no RS

Deise Moura dos Anjos é suspeita de matar três pessoas da mesma família durante o Natal. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma nota fiscal obtida com exclusividade pela RBS TV mostra o nome de Deise como destinatária do produto, identificado como arsênio. O documento foi encontrado no celular da suspeita, apreendido durante a investigação. Ela ainda é suspeita de matar o sogro envenenado, em outra ocasião.

A polícia confirmou que Deise adquiriu o veneno em quatro situações, ao longo de quatro meses. Uma das compras foi realizada antes da morte de seu sogro, que faleceu por envenenamento, e as outras três, antes da morte de três pessoas que consumiram o bolo contaminado, em dezembro. O arsênio foi enviado pelos Correios.