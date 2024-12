SANTA CATARINA

Vídeo: portão abre sozinho e 18 lulus-da-pomerânia fogem

Os animais estavam tomando sol no pátio quando notaram que o portão se abriu, empurrado pelo vento

Carol Neves

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 20:29

Fuga de lulus-da-pomerânia Crédito: Reprodução

Um grupo de cães spitz-alemão-anão, os lulu-da-pomerânia, conseguiu fugir de um canil em Jaguaruna (SC) quando o portão abriu sozinho, em uma cena que foi flagrada em vídeo.

Segundo o Uol, ao todo 18 cães conseguiram escapar, mas foram recapturados em segurança na mesma data. O episódio foi no dia 19 desse mês.

Cerca de 20 lulus da pomerânia, do canil Dom Petti, protagonizaram uma fuga cinematográfica em Santa Catarina.



Vídeo: @luludapomerania.sc e @dom.petti.pomerania/Instagram pic.twitter.com/EiXMdOULIJ — Portal SCC10 (@portal_scc10) December 25, 2024

Gislane Dutra, administradora do espaço, contou que os cachorros chegaram a ir até a esquina, mas os funcionários usaram petiscos para atraí-los de volta.

Os animais estavam tomando sol no pátio quando notaram que o portão se abriu, empurrado pelo vento. Gislane postou o vídeo do momento nas redes sociais e viu a cena viralizar - foram mais de 2 milhões de visualizações no Instagram e TikTok.

"Saí com a minha filha e ela não travou o portão corretamente, com o vento forte o portão abriu", explicou Gislane ao Uol. Eles não costumam ficar no pátio da frente, estavam ali pois o pátio deles estava passando por manutenção. Eles ficam num espaço bem maior com gramado, ali era horário de banho de sol, alimentação já tinha sido feita mais cedo, só estavam oferecendo uns petiscos um pouco antes", acrescentou.