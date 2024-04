Comprova

Vídeo que compara prisões no 8/1 a Holocausto não foi exibido em TVs na Europa

Não há nenhuma menção nos sites dos principais canais de TV europeus sobre o assunto do vídeo, que circula nas redes sociais ao menos desde fevereiro de 2023

30 de abril de 2024

Falso: Vídeo que compara envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro com as vítimas do Holocausto não foi transmitido em televisões da Europa. Não há nenhuma menção nos sites dos principais canais de TV europeus sobre o assunto do vídeo, que circula nas redes sociais ao menos desde fevereiro de 2023.

Conteúdo investigado: Post compartilha um vídeo que compara os participantes dos atos golpistas em Brasília em 8 de janeiro de 2023 às vítimas do Holocausto e diz que as imagens foram exibidas “em todas as televisões da Europa”.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: É falso que um vídeo comparando os participantes da invasão às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 às vítimas do Holocausto tenha sido transmitido em todas as televisões da Europa.

O vídeo intercala trechos do filme “O Pianista”, lançado em 2002 e vencedor de três Oscars, com imagens relacionadas aos atos golpistas, gravadas e publicadas pela imprensa nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Nos trechos finais, o conteúdo pede que o Brasil seja salvo do que, segundo a publicação, seria uma “ditadura” e diz que a eleição do presidente Lula (PT) em 2022 contraria o “voto da maioria”.

Há centenas de canais de televisão na Europa, composta por 50 países. Só na Alemanha, por exemplo, são mais de 480 canais em operação, segundo a plataforma de dados alemã Statista. Se uma transmissão dessa proporção tivesse acontecido, o evento teria se tornado uma notícia de alcance global com repercussões nos canais oficiais das emissoras, o que não ocorreu.

Buscamos por conteúdos sobre o Brasil nos sites de grandes canais do continente, como SIC (Portugal), TVE (Espanha), France Télévisions (França), Rai (Itália), NPO (Holanda), BBC (Reino Unido), RTL (Alemanha), SVT (Suécia) e TV2 (Dinamarca), e não encontramos nada parecido com o exposto pela publicação.

Além disso, o vídeo – que em nenhum momento informa que as cenas ligadas ao nazismo foram tiradas de um filme, e não são reais – exibe diversas tarjas de texto em português, idioma que, entre os países da Europa, é falado apenas em Portugal. No conteúdo investigado é possível notar ainda a logo de um editor de vídeos para celular, um indicativo de que o vídeo foi produzido de forma amadora, diferentemente de uma produção cinematográfica ou televisiva.

Falso, para o Comprova, é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 22 de abril, o post teve 128 mil visualizações.

Fontes que consultamos: Encontramos as cenas do filme usado no vídeo por meio da busca reversa de imagens do Google. No fim do vídeo investigado, há uma cena que mostra o ator Adrien Brody, protagonista de “O Pianista”. Os resultados mostraram que as imagens estão, inclusive, nos trailers do longa-metragem.

Usamos a mesma ferramenta para verificar quais eram os contextos das imagens do 8 de janeiro. São três segmentos distintos: o primeiro mostra o comboio de ônibus que levou os participantes do acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília para uma triagem na Academia Nacional de Polícia, também na capital federal, que aparece no segundo trecho. O terceiro mostra um policial militar dando uma rasteira em uma invasora durante abordagem no Palácio do Planalto. Posteriormente, ele foi advertido e se tornou réu por lesão na Justiça Militar, mas foi absolvido.

A busca reversa também mostrou que o mesmo vídeo, com alegações falsas semelhantes, circula nas redes sociais ao menos desde fevereiro de 2023.

Por fim, checamos nos sites dos principais canais de televisão de vários países europeus se havia algum texto recente sobre uma transmissão conjunta ou sobre o 8 de janeiro, e não foram encontradas publicações sobre o tema.

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento.