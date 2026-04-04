SAÚDE

Viral, bacteriana ou alérgica? Conheça os diferentes tipos de conjuntivite e como eles se manifestam

Doença provoca vermelhidão e irritação nos olhos e cada caso exige cuidados específicos

T Thais Szegö

Agência Einstein

Publicado em 4 de abril de 2026 às 09:26

Conheça os diferentes tipos de conjuntivite e como eles se manifestam Crédito: (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)

Olhos vermelhos, irritados e lacrimejando são sinais clássicos da conjuntivite, condição caracterizada pela inflamação da conjuntiva, membrana que reveste a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras. Embora seja comum e, na maioria das vezes, benigna, a doença pode ter causas distintas e exigir tratamentos diferentes.

O problema pode ocorrer ao longo de todo o ano, mas tende a ser mais frequente em períodos de calor intenso. As altas temperaturas favorecem a proliferação de microrganismos, e a baixa umidade do ar reduz a lubrificação ocular. Além disso, o aumento das aglomerações em determinadas épocas facilita a transmissão da doença.

Nos últimos anos, diversos municípios brasileiros registraram surtos de conjuntivite. Na cidade de São Paulo, por exemplo, foram notificados 71 surtos e 180 casos em 2024, segundo levantamento da Secretaria Municipal da Saúde. Em 2025, esse número subiu para 102 surtos e 250 casos. Estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro também registraram aumento nas ocorrências.

Cuidados importantes

Medidas simples de higiene ajudam a reduzir o risco de transmissão. Evitar coçar os olhos, lavar as mãos com frequência e higienizar corretamente objetos de uso pessoal — como toalhas, travesseiros, lentes de contato e maquiagens — são cuidados importantes para conter a disseminação.

Crianças têm maior probabilidade de desenvolver conjuntivite viral ou bacteriana. “Esses germes se espalham facilmente em superfícies infectadas e mãos não lavadas, especialmente em áreas de contato próximo, como escolas e creches”, afirma a oftalmologista Claudia Faria, do Einstein Hospital Israelita.

Acontece que outras condições médicas possivelmente mais graves podem provocar o chamado “olho vermelho”, como glaucoma, uveíte (inflamação da camada vascular do olho), ceratite (inflamação da córnea), toxicidade ocular e infecções intraoculares. Daí a importância de uma avaliação médica, que permite identificar a causa do problema e orientar o tratamento mais adequado.

“Os pacientes devem ser advertidos a não se automedicarem, uma vez que o uso incorreto e indiscriminado de medicações oculares, como esteroides e antibióticos, pode levar a efeitos colaterais deletérios e, em alguns casos, graves”, alerta a oftalmologista Maria Auxiliadora Monteiro Frazão, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Os principais tipos de conjuntivite:

Conjuntivite viral

É o tipo mais comum da doença. Geralmente provoca ardência, vermelhidão, fotofobia e secreção aquosa. Também pode causar aumento dos linfonodos localizados à frente das orelhas. Na maioria das vezes, o quadro é provocado pelo adenovírus, microrganismo responsável por infecções respiratórias, como o resfriado. “Menos frequentemente, a conjuntivite viral pode ser causada por vírus mais graves, como os da Covid e do sarampo”, relata Faria.

A forma viral é altamente contagiosa, sobretudo nos primeiros cinco a sete dias, período em que os sintomas costumam ser mais intensos. A transmissão ocorre pelo contato direto com secreções oculares ou por meio de superfícies contaminadas, como mãos, toalhas, travesseiros e objetos compartilhados. Por isso, a higiene pessoal, especialmente das mãos, deve ser rigorosa e frequente.

O quadro pode durar até 15 dias e, em geral, se resolve espontaneamente. Não existe medicamento específico para eliminar o vírus; o tratamento é voltado ao alívio dos sintomas e geralmente inclui compressas frias e lubrificantes oculares.

Conjuntivite bacteriana

Menos frequente que a forma viral, também é contagiosa. Caracteriza-se por vermelhidão, dor ocular e secreção espessa de coloração amarela ou esverdeada, além de pálpebras que podem ficar grudadas ao despertar. Embora possa afetar os dois olhos, muitas vezes começa em apenas um deles.

“Pacientes com conjuntivites bacterianas costumam apresentar algum fator predisponente, como obstrução crônica das vias lacrimais, uso frequente de colírios derivados de esteroides ou antibióticos e olho seco”, explica o oftalmologista Sérgio Felberg, chefe do setor de córnea e doenças externas da Santa Casa de São Paulo. O tratamento inclui colírios ou pomadas antibióticas, que devem ser prescritos por um médico especialista. Após o início da medicação, a transmissão tende a diminuir.

Conjuntivite alérgica

Afeta pessoas com histórico de outras condições alérgicas, como rinite, dermatite ou asma. Não é contagiosa e surge como reação a substâncias presentes no ambiente, como pólen, pelos de animais, fumaça de cigarro, cloro de piscina e gases de escapamento de veículos. Os sintomas mais comuns são coceira intensa, vermelhidão, lacrimejamento e inchaço nas pálpebras, frequentemente acompanhados de espirros.