BARRADOS NA ENTREVISTA

Visto negado: veja os erros mais comuns cometidos por brasileiros e como evitá-los

Inconsistências nos dados, falta de comprovação de vínculos e despreparo na entrevista estão entre os principais motivos de negativa

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:08

Visto dos EUA Crédito: Shutterstock

Uma das principais frustrações de brasileiros que planejam viajar aos Estados Unidos é ter o visto negado. Seja para turismo, estudo ou trabalho, mesmo sendo um processo burocrático e, por vezes, imprevisível, muitos pedidos são recusados por erros evitáveis, que vão desde inconsistências nas informações até falta de preparo na entrevista consular.

De acordo com Marco Lisboa, CEO da Legale, rede de franquias especializada em assessoria para vistos, a desatenção aos detalhes é um dos fatores mais críticos. “Muita gente acredita que preencher o formulário é uma etapa simples, mas qualquer divergência de dados ou informação incompleta pode levantar suspeitas e comprometer toda a análise”, explica.

Outro erro comum é não comprovar vínculos sólidos com o Brasil, como emprego formal, renda estável ou patrimônio. Esses elementos são fundamentais para demonstrar ao consulado que o solicitante não pretende permanecer ilegalmente no país de destino. Segundo o especialista, o agente consular precisa ter segurança de que aquela pessoa tem motivos concretos para retornar ao Brasil.

"Quando isso não fica claro, as chances de negativa aumentam consideravelmente. Por isso, contratar um profissional para fazer essa parte de preencher as informações e declarar todos os vínculos faz diferença para conseguir a documentação, seja para estudar, trabalhar ou apenas visitar o país”, afirma o CEO da Legale.

A falta de planejamento financeiro também pesa na decisão. Extratos bancários inconsistentes, ausência de comprovação de renda ou incompatibilidade entre o padrão de vida declarado e os custos da viagem são sinais de alerta. “Não basta ter recursos, é preciso demonstrar isso de forma organizada e coerente com o objetivo da viagem”, destaca.

Além disso, muitos candidatos subestimam a importância da entrevista, no caso de vistos que exigem essa etapa. Respostas vagas, contradições ou nervosismo excessivo podem prejudicar a avaliação. “A entrevista não é um interrogatório, mas sim uma oportunidade de reforçar as informações apresentadas. Estar preparado faz toda a diferença”, pontua.