VEJA VÍDEO

‘Vocês venceram’: diretora de escola pede exoneração após ser ameaçada por alunos

Problemas começaram após cumprimento da lei que proíbe uso de celulares nas escolas

Carol Neves

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 12:33

Maria dos Prazeres da Silva Crédito: Reproduçaõ

Maria dos Prazeres Pereira, professora e diretora da Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, em São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte, decidiu pedir exoneração do cargo após ser ameaçada por alunos. A educadora anunciou sua decisão em um vídeo publicado no Instagram, no qual expressou sua frustração e medo. Ela relatou que as ameaças começaram após a implementação da lei que proíbe o uso de celulares durante as aulas. >

Emocionada, Maria dos Prazeres explicou que, apesar de inicialmente resistir às intimidações, acabou cedendo ao pedir exoneração. “Eu tinha esperança de terminar meu mandato com dignidade e responsabilidade, mas hoje, alunos, vocês acabaram com isso. Me fizeram desistir”, afirmou. >

“Em virtude das ameaças, estou passando para me despedir de vocês do cargo de diretora. Eu estou deixando meu cargo hoje, e vou dizer a vocês, alunos: podem dizer: 'Vocês venceram'. Sim, vocês venceram. Aqueles que me ameaçaram, que mandaram recadinhos para eu desistir, vocês venceram”, acrescentou a educadora. Ela também destacou a importância do papel dos pais na educação dos filhos, pedindo que os responsáveis vigiem as atitudes das crianças e adolescentes, enfatizando que a violência não é o caminho. >

A diretora ainda registrou um Boletim de Ocorrência sobre as ameaças, que começaram na segunda-feira (17). No entanto, na segunda-feira seguinte (24), ela decidiu deixar o cargo. “Estou pedindo exoneração por medo, medo da violência e da postura de vocês. Hoje, vocês acabaram com o meu trabalho e o sonho que eu tinha de concluir meu mandato”, desabafou. >