CORREIO FOLIA

Daniela Mercury celebra 30 anos do Circuito Dodô com homenagem a Preta Gil no Crocodilo

Entre polêmicas, e atraso, cantora baiana volta ao circuito que ajudou a fundar, em 1996

Gilberto Barbosa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:31

Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval Crédito: Celia Santos/@celiasantosfotos

Os leques abriram enquanto o público aguardava a chegada de Daniela Mercury no trio do bloco Crocodilo. Entre polêmicas, e quase quatro horas de atraso, a baiana iniciou sua apresentação no Circuito Dodô (Barra/Ondina), neste domingo (15).

A apresentação começou com uma coletânea de sucessos da cantora, como "Maimbê". Ainda no início do trajeto, Daniela pediu aos fãs que abrissem leques em homenagem a Preta Gil. Na sequência, drones projetaram a imagem da cantora carioca no céu da Barra, seguidos de uma mensagem: "Preta, essa festa é para você". Ao passar no Expresso 2222, ela cantou as músicas "É Terreiro" e "Toda Menina Baiana", de Gilberto Gil.

Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval 1 de 8

O desfile de Daniela Mercury também contou com duas surpresas muito especiais: Caetano Veloso e Gilberto Gil, que participaram da apresentação durante a passagem do trio pelo camarote. O trio cantou as músicas "Tieta" e "A Novidade".

O desfile de Daniela celebra os 30 anos do Circuito Barra/Ondina, que surgiu após a cantora optar por levar o bloco, e o público, para o percurso da orla de Salvador. Ela volta para a folia soteropolitana na próxima terça-feira (17), no Campo Grande.