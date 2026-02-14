VÍDEO: Daniela Mercury surge disfarçada no meio da pipoca no Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:35
Daniela Mercury pegou o público de surpresa nesta sexta-feira (13) ao aparecer no meio da Pipoca da Rainha para comandar o trio sem cordas no circuito Dodô, entre Barra e Ondina, durante o Carnaval de Salvador.
A artista surgiu inicialmente sem ser reconhecida, usando macacão rosa e máscara, acompanhada por integrantes da equipe vestidos de forma semelhante e segurando leques. No caminho até o trio, Daniela retirou o disfarce: abriu o macacão, tirou a máscara e deu início à canção Terreiro, música escolhida como aposta para a folia deste ano.
Veja a passagem de Daniela Mercury, pela Barra, nesta sexta (13)
A revelação provocou euforia entre os foliões, que passaram a cantar em coro o refrão “Laroyê, mulher de poder”, seguindo a cantora ao longo do percurso e transformando o momento em um dos mais animados da noite. "Era eu! Era eu! Eu, Maluzinha e Marcinha. Que experiência maravilhosa!", comentou a cantora depois em uma publicação do CORREIO.
