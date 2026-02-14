Acesse sua conta
VÍDEO: Daniela Mercury surge disfarçada no meio da pipoca no Carnaval de Salvador

"Que experiência maravilhosa", escreveu cantora

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:35

Daniela Mercury no meio da galera
Daniela Mercury no meio da galera Crédito: Reproducão

Daniela Mercury pegou o público de surpresa nesta sexta-feira (13) ao aparecer no meio da Pipoca da Rainha para comandar o trio sem cordas no circuito Dodô, entre Barra e Ondina, durante o Carnaval de Salvador.

A artista surgiu inicialmente sem ser reconhecida, usando macacão rosa e máscara, acompanhada por integrantes da equipe vestidos de forma semelhante e segurando leques. No caminho até o trio, Daniela retirou o disfarce: abriu o macacão, tirou a máscara e deu início à canção Terreiro, música escolhida como aposta para a folia deste ano.

Veja a passagem de Daniela Mercury, pela Barra, nesta sexta (13)

Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
1 de 9
Daniela leva diversidade e religião no desfile da Barra por Ana Beatriz Sousa/CORREIO

A revelação provocou euforia entre os foliões, que passaram a cantar em coro o refrão “Laroyê, mulher de poder”, seguindo a cantora ao longo do percurso e transformando o momento em um dos mais animados da noite. "Era eu! Era eu! Eu, Maluzinha e Marcinha. Que experiência maravilhosa!", comentou a cantora depois em uma publicação do CORREIO. 

Assista ao momento:

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Daniela Mercury

