Metade do preço no cinema, e descontos em shows, peças e compras; veja opções do Clube Correio

Zizi Possi no TCA, Samba de Quinta no Pelourinho e muito mais na agenda com desconto especial para curtir Salvador

Publicado em 14 de maio de 2025 às 16:29

Zizi e Luiza Possi Crédito: Foto Divulgação

Mesmo depois dos grandes feriados, Salvador segue com uma programação cultural de peso — e com vantagens para quem gosta de economizar. Entre estreias e retornos de sucesso, os teatros da cidade recebem espetáculos cheios de humor, improviso e crítica social. Além disso, quem é assinante com Clube Correio pode aproveitar tudo isso com descontos especiais que chegam a 50%. Nesta semana, também vale ficar de olho nas lojas online parceiras do Clube, que oferecem ótimas oportunidades para quem quer comprar com economia até o fim do mês. >

Entre as atrações, o Teatro Molière (Aliança Francesa) recebe neste sábado (17) e domingo (18), às 19h, a comédia “Fanta & Pandora – Uma folia em cena”, da Cia Baiana de Patifaria. Com personagens clássicos da montagem “A Bofetada”, o espetáculo é recheado de improvisos e interação com o público — e os assinantes com Clube Correio garantem 40% de desconto no ingresso, que pode ser adquirido no site Sympla.>

Outra montagem que segue em temporada é “Los Catedrásticos – Macetando o Apocalipse”, em cartaz no Teatro Módulo, com sessões às quintas e sextas, às 20h. Com texto crítico e bem-humorado, o grupo reúne nomes como Cyria Coentro, Jackson Costa, Maria Menezes e Zéu Britto, abordando temas atuais com irreverência. Também continuam em cartaz, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio, os espetáculos “Tempo Rei”, que segue em exibição no Teatro Módulo, e “Renato Piaba – 30 anos de carreira”, com apresentações às sextas-feiras, no Teatro Jorge Amado, só até o dia 19 de maio. Todos os ingressos estão disponíveis no Sympla.>

Na programação musical, o público de Salvador será presenteado com um encontro especial entre mãe e filha: Zizi Possi e Luiza Possi dividem o palco da Concha Acústica no espetáculo “O Show”, no dia 18 de maio (domingo), às 19h. Em clima de celebração do Mês das Mães, a apresentação reúne sucessos como Per Amore, Asa Morena, Folhetim e Me Faz Bem, em um repertório leve, emocionante e cheio de afeto. Os ingressos custam a partir de R$ 45 e estão à venda na bilheteria do TCA e pelo Sympla. Assinantes com Clube Correio têm 30% de desconto. >

Já no sábado, 17 de maio, a partir das 17h, o Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo recebe mais uma edição do Samba de Quinta, que celebra seus três anos com a festa “Edição Energia”. Com show do Club do Pagode e outras atrações especiais, o evento convida o público a viver conexões reais e experiências marcantes em uma roda de samba cheia de afeto e movimento. Os ingressos custam a partir de R$ 50 (1º lote) e estão disponíveis na plataforma Shotgun, com 20% de desconto para assinantes com Clube Correio. >

Para a criançada, a dica é conferir “Os Saltimbancos”, montagem do Grupo Stripulia, que volta ao cartaz neste domingo (19), às 11h, no Teatro Jorge Amado. Clássico atemporal inspirado na fábula dos irmãos Grimm, o espetáculo também tem desconto de 40% para assinantes com Clube Correio. Vendas no Sympla.>

Na agenda de eventos esportivos, vale marcar no calendário: a Corrida das Estações – Etapa Inverno acontece no dia 20 de julho, com largada em Piatã. Os assinantes com Clube Correio garantem 5% de desconto na inscrição — uma boa oportunidade para quem está se preparando desde já. >

Além dos eventos culturais e esportivos, quem é assinante também pode aproveitar descontos exclusivos em lojas online até o fim do mês. Na Netshoes, por exemplo, são 20% OFF em todo o site para compras acima de R$199,99. A Olympikus também participa com 15% OFF em todo o site (exceto linha Corre), e na Casas Bahia, é possível encontrar até 25% de desconto no hotsite da parceria com o Clube Correio. Para conferir essas e outras dezenas de ofertas, basta acessar o site do Clube Correio. >

Quem prefere uma boa sessão de cinema pode aproveitar o desconto exclusivo de 50% nos cinemas UCI, válido para todos os filmes (exceto nas salas Xplus, DeLux e Salas VIP). >

Entre os lançamentos da semana, destaque para:>

Premonição 6: Laços de Sangue – Stefanie, uma jovem universitária, começa a ter pesadelos em que vê a morte de toda sua família. Em busca de respostas, ela retorna à sua cidade natal para encarar o passado e o que parece ser uma maldição hereditária. >

Manas – A trajetória de Marcielle, uma menina de 13 anos da Ilha do Marajó (PA), que começa a questionar o futuro imposto às mulheres de sua comunidade e decide quebrar os ciclos de violência em sua família. >

Ney Matogrosso – Homem com H – O documentário resgata a história de um dos maiores artistas do país, desde a infância em Bela Vista (MS) até o estrelato com os Secos e Molhados, revelando os bastidores de sua trajetória e a força de sua autenticidade. >