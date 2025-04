CLUBE CORREIO

Fim de semana tem programação variada com até 50% de desconto para assinantes com Clube Correio

Agenda inclui shows, espetáculos teatrais e eventos infantis em Salvador e Lauro de Freitas

Clube Correio

Publicado em 9 de abril de 2025 às 07:58

Foto Divulgação: A Árvore Crédito: Foto Divulgação

Shows, teatro infantil, stand-up e muito samba fazem parte da agenda cultural de Salvador nos próximos dias — e quem é assinante com Clube Correio pode aproveitar tudo isso gastando menos. Os destaques incluem Alessandra Negrini nos palcos, a comemoração dos 30 anos de carreira de Piaba e ingressos com descontos que ultrapassam R$ 80. >

Alessandra Negrini estreia em Salvador com o monólogo "A Árvore"

A atriz Alessandra Negrini estreia em Salvador com o monólogo A Árvore, nos dias 11, 12 e 13 de abril, no Teatro Casa do Comércio. A peça é um relato poético sobre transformação, solidão e conexão com a natureza. >

Assinantes com Clube Correio garantem 40% de desconto nos ingressos, disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro.>

Samba no Parque leva Péricles e Tony Salles ao Parque Shopping Bahia

O evento acontece na sexta-feira, dia 11 de abril, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, com shows de Péricles, Tony Salles e Escandurras. >

Assinantes com Clube Correio têm 50% de desconto nos ingressos, à venda no site meubilhete.com.br, e nos balcões Armazém e Pida.>

Renato Piaba – Temporada especial de 30 anos de carreira

Renato Piaba Crédito: Foto Divulgação

O humorista Renato Piaba está em clima de festa! Em abril, ele dá início a uma temporada especial para comemorar três décadas nos palcos, com um espetáculo que promete arrancar risadas e despertar memórias do público que o acompanha desde sempre — e também conquistar quem está chegando agora. >

Com sua marca registrada de transformar o cotidiano baiano em humor, Piaba revisita personagens e histórias que marcaram sua trajetória, agora com novas versões e o mesmo carisma de sempre. As apresentações acontecem no Teatro Jorge Amado, às sextas-feiras, às 20h, nos dias 11, 18 e 25 de abril, e 2, 9 e 16 de maio.>

Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto. Ingressos no Sympla e na bilheteria do teatro.>

Cangaia de Jegue anima edição do Boteco 40 Graus na Casa de Castro Alves

A Casa de Castro Alves, no bairro do Carmo, recebe mais uma edição do evento Boteco 40 Graus, com shows de Cangaia de Jegue e Samba 40 Graus. Começa às 16h, com samba e forró ao ar livre. >

Assinantes com Clube Correio têm 20% de desconto mediante apresentação do cartão Clube Correio. Vendas no site Partik.>

Lobão abre a temporada 2025 do projeto Concha para Todos

Lobão Crédito: Foto Divul

O projeto Concha para Todos inicia sua temporada 2025 no dia 11 de abril (sexta-feira), às 19h, com show do cantor e compositor Lobão, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação celebra os 50 anos de carreira do artista com a turnê "Lobão: 50 Anos de Vida Bandida". >

Idealizado pela MG Produções e Tapis Rouge Produções, o Concha para Todos tem como objetivo democratizar o acesso à Concha Acústica, oferecendo ingressos com valores mais acessíveis ao público. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA e pela plataforma Sympla. Assinantes com Clube Correio garantem 30% de desconto no ingresso.>

Espetáculo infantil “Moana – O Chamado” chega ao Teatro Jorge Amado

Nos dias 12 e 13 de abril, o espetáculo infantil "Moana – O Chamado", da Cia de Teatro Carlos Moreira, será apresentado no Teatro Jorge Amado, com sessões no sábado às 15h e no domingo às 11h. >

Com classificação livre e duração de 60 minutos, a montagem propõe uma jornada educativa e divertida que aborda temas como autoconfiança, família, ecologia e amizade, inspirando crianças de 2 a 12 anos com mensagens valiosas. >

Os ingressos estão à venda no site Sympla na bilheteria do teatro (quarta a domingo, das 14h às 19h), com valores a partir de R$ 40 (meia entrada). Assinantes com Clube Correio têm 20% de desconto mediante apresentação do cartão físico ou digital no ato da compra. >

Ressaca do Samba reúne atrações no Cais Dourado

A 22ª edição da Ressaca do Samba – Carnaval 2025 será realizada no dia 13 de abril, a partir das 13h, no Cais Dourado, em Salvador. >

Com ingressos à venda nos Balcões Pida e na plataforma Sympla, o evento reúne nomes como Xande de Pilares, Pagode Nanny, Simplesmente Luis, Samba Trator e Dan Mocidade, além da participação especial do Palco das Empoderadas com Samba Shana, Samba de Niega, Samba de Oya e Gal do Beco. Assinantes com Clube Correio têm 50% de desconto mediante apresentação do cartão físico ou digital no ato da compra. >

Geraldo Azevedo canta na Concha Acústica neste sábado

Geraldo Azevedo Crédito: Foto Divulgação

O cantor e compositor Geraldo Azevedo também se apresenta neste fim de semana na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. >

O show acontece no sábado, 12 de abril, e celebra os 80 anos de vida e 50 de carreira do artista pernambucano. Sucessos como “Táxi Lunar”, “Dona da Minha Cabeça” e “Dia Branco” fazem parte do repertório. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do TCA. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto. >

“Uma Aventura no Sítio do Pica Pau Amarelo” encanta no Teatro Módulo

Inspirado na clássica obra de Monteiro Lobato, o espetáculo “Uma Aventura no Sítio do Pica Pau Amarelo” será apresentado no domingo, 13 de abril, às 11h, no Teatro Módulo, em Salvador. A montagem é assinada pelo Grupo Stripulia e promete encantar o público de todas as idades com personagens como Emília, Pedrinho, Narizinho, Visconde e Rabicó. >

A peça traz uma nova aventura do grupo para enfrentar mais um plano da Cuca, combinando música, dança, interação com o público e temas como amizade, união e responsabilidade. O espetáculo tem adaptação e direção geral de Fernanda Junqueira Ayres, com construção coletiva nas coreografias e direção cênica. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto nos ingressos, que estão à venda no Sympla>

Saiba como garantir esses e mais descontos.

Os benefícios oferecidos pelo Clube Correio são exclusivos para assinantes do jornal Correio com o serviço ativo. Para garantir o desconto na compra dos ingressos, é necessário apresentar o cartão do Clube, seja físico ou digital, no momento da compra ou acesso aos eventos — conforme a orientação de cada parceiro. >

Quem ainda não é assinante pode aderir a uma das modalidades disponíveis e começar a aproveitar imediatamente as vantagens do Clube, que incluem acesso ilimitado ao conteúdo jornalístico do Correio e uma rede de parceiros com descontos em cultura, serviços, educação e bem-estar.>