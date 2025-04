CLUBE CORREIO

Semana pós-feriado com cultura em alta: veja o que vai rolar em Salvador com até 40% de desconto

Espetáculos para todos os gostos com até 40% de desconto para assinantes com Clube Correio

Publicado em 24 de abril de 2025 às 07:32

Elenco Nunca desista dos seus sonhos Crédito: Divulgação

Após o feriado prolongado de Páscoa e o Dia de Tiradentes, Salvador segue vibrante, e o que não faltam são opções para quem deseja aproveitar a semana com o melhor da programação cultural da cidade. >

De comédia a histórias emocionantes, as apresentações em cartaz oferecem diversão garantida para todos. >

Confira as atrações culturais em Salvador para o próximo fim de semana, para aproveitar o melhor da cena cultural da soteropolitana com benefícios exclusivos para os assinantes com Clube Correio. >

Nunca Desista de Seus Sonhos

Baseado na obra de Augusto Cury, Nunca Desista de Seus Sonhos é um espetáculo que fala sobre a luta interna de personagens que enfrentam desafios e momentos difíceis. Com as atuações de Maximiliana Reis e Nizo Neto, a peça transmite uma mensagem de perseverança, mostrando como nunca devemos desistir dos nossos sonhos, independentemente dos obstáculos. >

Quando: 26 e 27 de abril (sábado às 20h. Domingo às 18h)

Onde: Teatro Jorge Amado

Vendas: Sympla

Los Catedrásticos – Macetando o Apocalipse

Segue em cartaz, "Los Catedrásticos", que traz a nova montagem "Macetando o Apocalipse", um espetáculo que mistura crítica social e humor ácido, explorando a música popular brasileira. A trama provoca reflexões com irreverência e inteligência, utilizando as letras de músicas como axé, sertanejo, funk, entre outros, para levantar questões sobre a sociedade contemporânea. >

Quando: 25 e 26 de abril, às 20h

Onde: Teatro Módulo

Vendas: Sympla

Pluft, o Fantasminha

Pluft, o fantasminha Crédito: Foto Divulgação Pinheiro Produções

Um clássico do teatro infantil, agora em montagem da Pinheiro Produções. A história do fantasminha tímido que, ao conhecer a bondosa Maribel, se vê diante de desafios que a ajudam a descobrir seu verdadeiro valor. Com uma abordagem leve e divertida, a peça mistura emoção e ensinamentos sobre amizade, coragem e superação. >

Quando: 27 de abril, às 11h

Onde: Teatro Salesiano

Vendas: Sympla

Fé no Flow – com Murilo Gun

Em "Fé no Flow", o humorista e criador de conteúdo Murilo Gun convida o público a refletir sobre a fé e o propósito na vida, de uma forma leve e divertida. Misturando comédia e autoconhecimento, o espetáculo provoca risadas enquanto explora o poder da criatividade e da espiritualidade em tempos de mudanças. >

Quando: 26 e 27 de abril (sábado às 20h. Domingo às 17:30h e 20h)

Onde: Teatro Faresi

Vendas: Sympla

Me Tira do CAPS

Com um olhar irreverente e ácido, Me Tira do CAPS traz a visão do comediante Diego Besou sobre a saúde mental. O espetáculo mistura humor e reflexão sobre os desafios de quem lida com a terapêutica e o estigma que envolve o cuidado com a mente. Uma comédia que também é um grito de alerta para a importância da saúde emocional. >

Quando: 27 de abril, às 20h

Onde: Teatro Salesiano

Vendas: Sympla

Os Saltimbancos

O musical infantil Os Saltimbancos, inspirado na obra de Chico Buarque, retorna a Salvador com a montagem local do gupo Stripulia. A peça conta a história de quatro animais que fogem de seus donos para viverem livremente e traz uma trilha sonora marcante, composta por músicas de Chico Buarque. O espetáculo aborda temas como amizade, liberdade e união. >

Quando: 27 de abril, às 11h

Onde: Teatro Módulo

Vendas: Sympla

