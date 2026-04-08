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A discreta passagem de Kate Moss pela Bahia

Uma das maiores modelos do mundo, Moss esteve em Trancoso com a filha Lila

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de abril de 2026 às 05:00

Kate Moss Crédito: @patrick_hope/ Reprodução / Redes sociais

Uma das maiores modelos do mundo, Kate Moss está na Bahia. A britânica passou por Trancoso, no sul do estado, acompanhada da filha, Lila Grace Moss Hack. Hospedadas em uma casa à beira-mar, mãe e filha circularam de forma discreta pelo vilarejo. Na última sexta-feira (3), Kate foi vista jantando no Maritaca, na entrada do Quadrado. A passagem quase passou despercebida, não fosse um registro feito pelo Alô Alô Bahia que repercutiu nas redes sociais. Já nesta terça-feira (6), a modelo aproveitou a estadia para fotografar um editorial na região.

Durante a viagem, Kate também esteve acompanhada do joalheiro Ara Vartanian e da esposa dele, Sabrina Gasperin. Nascido em Beirute e criado no Brasil, Ara iniciou a carreira no setor de pedras preciosas antes de lançar sua marca, em 2005, em São Paulo. Reconhecido pelo uso de gemas raras, como a turmalina Paraíba, o designer consolidou presença internacional e, em 2017, assinou uma coleção com Kate Moss, reforçando a parceria entre os dois.

Kate Moss, Lila, Ara e Sabrina Crédito: Alô Alô Bahia

Cuba Gooding Jr e Sonia Prado Crédito: reprodução

Outra presença internacional

Quem também esteve em Trancoso durante a Semana Santa foi Cuba Gooding Jr. O ator se hospedou na pousada Tangará, de Sonia Prado. Durante a estada, o artista circulou por pontos conhecidos do destino, como os restaurantes Muru e Raiz Trancoso, e foi visto aproveitando o clima do vilarejo. Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em Jerry Maguire, Gooding Jr. também acumula trabalhos em produções como Boyz n the Hood, Pearl Harbor e Homens de Honra, além da série American Crime Story.

Festival de massas

O Casarìa, localizado no Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico de Salvador, passa a oferecer uma nova programação fixa às quartas-feiras. A partir de hoje, a casa realiza o Serata Casarìa, noite dedicada às massas. A proposta inclui menu livre por valor fixo de R$ 119 por pessoa, com diferentes preparações desenvolvidas pela equipe do restaurante. Além da gastronomia, a experiência inclui rolha free, cortesia da primeira taça e música ao vivo, com couvert artístico já incluso no valor.

Flávia Abubakir Crédito: Harald Gottschalk

Livro de colecionador

A baiana Flávia Abubakir lançou o livro Boules d’Escalier: The Flávia & Frank Abubakir Collection, publicado pela Assouline. A obra reúne textos da autora, com participação do jornalista Bruno Astuto, além de ensaio fotográfico assinado por Harald Gottschalk. O volume apresenta a coleção de boules d’escalier — esferas de cristal utilizadas tradicionalmente em corrimãos de escadas — reunida ao longo de mais de duas décadas. As peças estão distribuídas entre Brasil, Portugal e Suíça e se destacam pela variedade de formas, cores e detalhes. Considerados entre os maiores colecionadores do mundo, Flávia e Frank Abubakir reúnem cerca de 900 peças. Parte do acervo está na residência do casal em Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, além de imóveis em Cascais e Crans-Montana. A coleção teve início em 2000, a partir da aquisição de um lote com 70 peças encontradas no interior da França. “Foi nesse momento que a ideia de uma coleção se consolidou”, relembra Flávia. O livro já está à venda, com renda integral destinada a projetos sociais e culturais na Bahia.

Aprovado em Stanford

O recém-formado em Arquitetura e Urbanismo Daniel Araújo, egresso da Universidade SENAI CIMATEC, foi aprovado em programas de mestrado em instituições da Europa, Ásia e América do Norte, incluindo a Universidade Stanford, onde pretende cursar Sustainable Design & Construction. Além da instituição americana, o estudante também conquistou vagas em universidades como Tsinghua, Wageningen, TU Delft, Universidade do Minho e University of Florida. Com início previsto para setembro, ele ainda aguarda resultado de candidatura no Politecnico di Torino e concorre a uma bolsa em Stanford.

PhD no Japão

O pesquisador baiano Pedro Valois concluiu o doutorado em Ciências da Computação e se tornou PhD pela Universidade de Tsukuba, no Japão. Ex-aluno do colégio Antônio Vieira, em Salvador, ele se formou em Engenharia Física pela UFSCar e fez mestrado na Unicamp. Com trajetória voltada à Física Computacional, Pedro conquistou bolsa para o doutorado no exterior. “Os professores e amigos no Vieira sempre me estimularam muito a estudar”, afirmou

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