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Air France retoma voos diretos entre Salvador e Paris

Voos diretos entre Salvadore Paris serão realizados três vezes por semana

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19:14

Air France Crédito: divulgação

A Air France retomou nesta segunda-feira (27) os voos diretos entre Salvador e Paris, após suspensão temporária durante a baixa temporada. A rota volta a operar com três frequências semanais, às terças, sextas e domingos, conectando a capital baiana ao aeroporto Charles de Gaulle, principal hub da companhia na Europa.

A suspensão havia ocorrido entre março e abril como parte de um ajuste operacional da empresa, comum em períodos de menor demanda. Durante esse intervalo, os passageiros seguiram viajando com conexões via outras capitais brasileiras. “Seguimos confiantes e investindo nessa rota que atrai cada vez mais turistas e negócios entre a Bahia e a França e demais países europeus”, disse Manuel Flahault, diretor-geral da Air France-KLM na América do Sul.

Museu infantil Crédito: divulgação

Museu infantil

Salvador deve ganhar um museu interativo voltado para crianças no Centro Histórico. O projeto, em fase final, será instalado no antigo casarão da Sesp, na Rua do Tijolo, sob condução da Fundação Mário Leal Ferreira. O espaço deve reunir brincadeiras tradicionais e experiências com tecnologia, em uma estrutura com três pavimentos. Ainda sem nome definido, o museu aguarda encaminhamento oficial à Prefeitura para início das obras.

Imóveis em alta

Salvador voltou a registrar valorização acima da média nacional no mercado imobiliário em março, com alta de 1,75%, frente a 1,12% no Brasil. No acumulado de 12 meses, a valorização chegou a 27,01%, também superior ao índice nacional (19,76%). No primeiro trimestre, a capital baiana avançou 2,57%, acima da média do país. Os dados são do IGMI-R, índice da Abecip em parceria com a FGV.

Bento Sangalo Crédito: divulgação

Formatura em Boston

Bento Sangalo concluiu a graduação em Business Administration, com foco em Finanças e Empreendedorismo, pela Northeastern University, nos Estados Unidos. A cerimônia, ontem à tarde, aconteceu em Boston e seguiu o modelo da instituição, com colação por escola e encerramento no Fenway Park. O momento reuniu familiares, entre eles Cynthia, Maria e Ivete Sangalo, além da namorada do dele, Sofia Chaves.

Manolo Rei do Pernil Crédito: Kirk Moreno

Clássico do Comércio

Com 96 anos de funcionamento, o Manolo Rei do Pernil, no Comércio, segue como um dos estabelecimentos mais tradicionais de Salvador. O balcão histórico mantém a receita de sanduíches de pernil praticamente inalterada, combinando influências da culinária espanhola com temperos baianos. Simples e direto, o cardápio tem como destaque o clássico pão com pernil, além de variações com queijos e embutidos. Os preços vão de R$ 15 a R$ 21. A casa também é conhecida pelo sino que toca após os pedidos, tradição que atravessa gerações.

Exemplo no mar

Aos 87 anos, Dona Waldete Pereira participou do Mar & Elas, evento de natação em águas abertas realizado na Praia da Preguiça, em Salvador, e conquistou o primeiro lugar em sua categoria. Praticante da modalidade há cerca de 30 anos, ela emocionou ao falar sobre o papel do esporte em sua vida. “A água é o melhor psicólogo que existe”, disse. O evento reuniu mais de 200 mulheres e promoveu a prática esportiva e o bem-estar.

Novo no Horto

A Moura Dubeux entregou o empreendimento Mirat Martins de Sá, no Horto Florestal, em Salvador. O residencial conta com um apartamento por andar, com 253 m² e quatro suítes. Com projeto de Cássio Santana e áreas de lazer distribuídas em três pavimentos, o prédio reúne piscina, academia, spa e espaços esportivos. A entrega foi celebrada com evento, ontem, para moradores e investidores. O buffet ficou a cargo do Origem, de Fabricio Lemos e Lisiane Arouca.

Cinebiografia de Michael Crédito: divulgação

Sucesso nas telas