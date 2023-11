Apartamento no Centro de Salvador é transformado em ‘restaurante secreto’

O Secreto Baiano, restaurante que funciona em um apartamento de 1960, no Centro de Salvador, realizará um jantar no próximo dia 7, às 20h, assinado por um chef de cozinha cujo nome não foi divulgado. O clima de suspense é tanto que os participantes receberão de forma privada o endereço e uma senha para entrar.



Comandado pela articuladora cultural Greice Zago, o projeto é inspirado no movimento de Restaurantes Secretos, que sugerem aquela onda dos “speakeasies”, famosos durante a Lei Seca nos Estados Unidos. De acordo com a realizadora, o local onde está o Secreto Baiano já reuniu, em outros tempos, as turmas da Bossa Nova baiana, da Tropicália e do Cinema Novo, lideradas pela atriz Maria Moniz. “Nos dias atuais, segue sendo celeiro das artes, abrigando o Pivô Residência Artística, além de ser endereço de artistas da cena musical e das artes plásticas e jornalistas”, dá a dica.

Para participar do jantar, que é mensal, o cliente com reserva confirmada recebe o endereço um dia antes do evento. A cada edição há um novo nome à frente da cozinha e um menu inédito, que são conhecidos somente ao chegar no Secreto. A mais recente aconteceu este mês e teve cardápio elaborado e preparado pelo chef Juliano Cardozo, do La Tasca Atelier Gastronômico. Informações com Greice Zago pelo (71) 99168-8665 ou [email protected].

Piscina do Villa Bahia. Crédito: divulgação

Beleza internacional

Uma das mais bonitas piscinas de hotel do mundo está em Salvador, mais precisamente no Villa Bahia. A escolha foi feita pela revista especializada em turismo Condé Nast Traveller, que elegeu, no fim de outubro, as 107 melhores representantes da categoria internacionalmente, com base na experiência de seu time de editores globais.

A publicação conta com edições em países como Reino Unido, Índia, Estados Unidos, Espanha e, também, no Oriente Médio. A hospedagem baiana foi considerada "o lugar mais legal para se estar em todo o Centro Histórico ao cair da noite".

O destaque fica ainda por conta do charme do estilo colonial do ambiente, em especial o pátio e as plantas que formam o contorno da piscina. O Villa Bahia fica no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. Já a piscina mais bem avaliada pela revista está no Grand Hotel Tremezzo, na Itália.

A cantora baiana Majur. Crédito: Caio Ramalho/divulgação

Cantora, compositora e modelo

A cantora e compositora Majur vai desfilar no Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo Jornal CORREIO, que chega à sua 9ª edição no próximo sábado (25), na praça Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador. Considerada a passarela mais preta do Brasil, reunirá 75 modelos, entre eles a artista baiana, usando looks inspirados no tema ‘Mãe África’, editados a partir das criações de 41 marcas locais. O coreógrafo Zebrinha e a MC Áurea Semiseria também são convidados desta edição.

Esta não será a primeira participação de Majur no projeto. A cantora pisou na passarela do Afro Fashion Day em sua 4ª edição, realizada no Museu du Ritmo em 2018. O desfile deste sábado é gratuito e aberto ao público, com previsão de início às 16h. A programação inclui a Feira da Sé AfroBiz, das 10h às 20h.

Em expansão

Com expectativa de avanço no faturamento de 18% em 2024, após crescer 16% este ano, o Grupo Soho, dono de restaurantes como o Soho, Pepo, Lafayette, Fira e o recentemente inaugurado A Taberna, todos em Salvador, tem mais uma novidade na manga. Depois de anunciar o Morea Asian Fusion no rooftop do Alameda Vert, shopping conceito que será inaugurado no Horto Florestal, a empresária Karine Queiroz confirmou ao Alô Alô Bahia mais um negócio no mesmo centro comercial: a Zepp Smash, hamburgueria especializada em smash burgers, versão do hambúrguer um pouco menor e prensado diretamente na chapa. O espaço terá projeto arquitetônico vintage contemporâneo assinado pelo escritório R/ED Arquitetos, de Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington.

Carlinhos Brown. Crédito: Elias Dantas

Novo embaixador

Carlinhos Brown é o novo embaixador do turismo brasileiro. O artista baiano aceitou o convite da Embratur e representará nosso país em ações de divulgação no exterior. A novidade foi comunicada nas redes sociais da Agência na segunda-feira, Dia da Consciência Negra. A cerimônia de entrega do diploma de embaixador será realizada na próxima sexta-feira, em Salvador, às 16h, na Expo Carnaval.

Primeiro músico brasileiro a fazer parte da Academia do Oscar e também o primeiro a receber o título de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura, Brown leva o nome do Brasil para o mundo há quase quatro décadas.

