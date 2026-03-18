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Boteco de Passagem abre no Candeal e prepara choperia no Rio Vermelho

O Boteco de Passagem, tradicional no Horto Florestal, inaugura nesta quarta-feira (18) unidade no Candeal

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de março de 2026 às 05:00

Rôni Cézar Crédito: divulgação

O Boteco de Passagem, tradicional no Horto Florestal, inaugura nesta quarta-feira (18) uma unidade no Candeal, em Salvador. A casa mantém o clima descontraído e os petiscos já conhecidos, agora com novidades como parrilha e hambúrguer artesanal. A abertura acontece a partir das 20h, com show de Jamerson Mateus. Segundo o proprietário Rôni Cézar, a proposta é movimentar a região e valorizar a identidade cultural do bairro. “Inaugurar no mês do aniversário de Salvador é oferecer um presente para o bairro e para a cidade”, afirma.

O grupo também prepara expansão para o Rio Vermelho, onde abrirá, em abril, uma choperia Amstel — a primeira do tipo no Nordeste — em um novo espaço com gastronomia e música.

Festão em Trancoso

O restaurante Maritaca, em Trancoso, celebrou 25 anos no último sábado com uma festa que movimentou o vilarejo durante a semana do festival Música em Trancoso. A anfitriã Marcia Taliberti recebeu amigos e convidados ao lado de Jorge Elias e Caique Schmid. A noite teve performances, entrada de baianas e apresentação de joias assinadas pelo próprio Jorge Elias em parceria com Kelly Svenson. Entre os presentes, nomes como o empresário Reinold Geiger (da L`Occitane) e Georgina Brandolini. A chuva que começou durante a festa acabou reforçando o clima simbólico da noite e encerrou a comemoração por volta das 2h30.

O arquiteto Renei Freitas e o empresário Éder Valadão Crédito: Elias Dantas

Casamento ao pôr do sol

O arquiteto Renei Freitas e o empresário Éder Valadão celebraram o casamento neste no sábado (14), em Salvador. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol, na Casa Cloc, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, reunindo cerca de 120 convidados entre amigos e familiares de diferentes cidades do país. “Uma celebração de muito amor, com pessoas muito queridas que fizeram parte da nossa história”, destacou o casal ao Alô Alô Bahia. O cerimonial, a decoração e o buffet tiveram assinatura de David Melo. A história começou em São Paulo, durante um encontro entre amigos, e ganhou novos capítulos com a mudança definitiva de Éder para Salvador, em 2024.

*Veja fotos no aloalobahia.com.

De passagem por Salvador

A executiva Geyze Diniz esteve em Salvador neste fim de semana e visitou as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), na Avenida Dendezeiros. A passagem foi compartilhada pela economista nas redes sociais. “Hoje tive o privilégio de conhecer o lindo trabalho das Obras Sociais Irmã Dulce. Muito impressionada com tudo o que vi”, escreveu. Viúva do empresário Abilio Diniz, Geyze atuou por nove anos no Grupo Pão de Açúcar. Atualmente, preside o Conselho do Pacto Contra a Fome, iniciativa voltada ao combate à insegurança alimentar no Brasil.

Djavan Crédito: divulgação

Turnê histórica

Salvador recebe Djavan no dia 23 de maio, na Arena Fonte Nova, com a turnê Djavanear 50 Anos. Só Sucessos, que celebra cinco décadas de carreira do artista. O repertório reúne clássicos como Oceano, Sina, Flor de Lis, Samurai, Um Amor Puro e Eu Te Devoro. “Cantar em Salvador mexe muito com a gente. Há uma relação profunda, ancestral”, afirmou o cantor ao Alô Alô Bahia. Com direção de Gringo Cardia, o espetáculo aposta em produção visual sofisticada e arranjos elaborados. Os ingressos estão à venda na Ticketmaster.

Tropicalia Gelato & Caffè Crédito: divulgação

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